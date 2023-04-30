"Маємо що згадати, але не маємо що розказати": Залужний відвідав Львів та зустрівся з Садовим
Джерело:Андрій Садовий
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відвідав Львів. Він зустрівся з мером Андрієм Садовим.
Про зустріч стало відомо 30 квітня 2023 року. Андрій Садовий розповів, що після цієї зустрічі є про що згадати.
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Що відомо про візит Залужного у Львів
Після цієї зустрічі маємо що згадати, але не маємо що розказати. Поки що,
– написав Андрій Садовий.
Міський голова подякував Валерію Залужному за візит.
Валерій Залужний зустрівся з Андрієм Садовим у міській раді / Фото з фейсбуку Андрія Садового
На одній з фотографій на екрані видно людину з протезом. Ймовірно, Андрій Садовий демонстрував Головнокомандувачу ЗСУ львівський національний реабілітаційний центр "Незламні". Там військові, дорослі та діти, які постраждали від війни, можуть отримати комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Новий сучасний корпус в центрі відкрили 11 квітня 2023 року.
Раніше Андрій Садовий розповідав, що корпус розміщений у Львові на базі лікарні Святого Пантелеймона. Він оснащений сучасним обладнанням для допомоги постраждалим у війні.
Це дуже важливо для людей, які отримали травми на війні. Чи це будуть військові, чи цивільні – всі вони повинні отримати максимальну підтримку й опіку. Сьогодні на базі UNBROKEN ми можемо робити до 100 протезів щомісяця і надавати усі види реабілітації. Особливий ухил на психологічну та фізичну реабілітацію,
– розповідав Садовий.
Міський голова додав, що центр "Незламні" зайняв семиповерхову будівлю в 1 територіальному медичному об'єднанні – понад 4 тисячі квадратних метрів реабілітації з надсучасними можливостями та обладнанням.