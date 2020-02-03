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      Садовий розповів, скільки грошей втратив Львів за чотири роки справи проти нього

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      Андрій Садовий / 24 канал

      Справа САП проти мера Львова Андрія Садового триває з 2015 року. Мова йде про нібито неринковий продаж землі у селищі Рясне європейській компанії CTP. Після двох судів усі клопотання прокуровів було відхилено. Однак за чотири роки Львів встиг втратити чимало грошей через те, що інвестор так і не може розпочати свою діяльність.

      Про це в ефірі 24 каналу розповів Андрій Садовий.

      До теми: Коли показав документи Милованову, у нього волосся стало дибки, – Садовий про справу проти нього

      За його словами, місто втратило не лише гроші, а й робочі місця, адже компанія CTP планувала розбудувати там сучасну промзону індустріальний парк.

      Це 3 тисячі робочих місць, які не створені. Це податки – десятки мільйонів гривень, які регулярно не поступають в бюджет. І сама інвестиція, яка планувалася до 100 мільйонів євро, також не зроблена,
      – зазначив Садовий.

      Він додав, що наразі всі комунікації підведені, земля є, а інвестор досі не може зайти, тому що САП вимагає, аби угода була розірвана. 

      Мер Львова наголосив, що така ситуація буде відлякувати інвесторів від України.

      Будуть обходити десятою дорогою, і всім своїм скажуть, що "боронь Боже". Тому що витратите час, гроші, здоров'я – і будете мати море проблем,
      – підкреслив Садовий.

      Що відомо про справу проти Садового

      ► 21 листопада 2019 САП оголосила Андрію Садовому підозру у справі стосовно будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Йде мова про кримінальне провадження 2015 року, розслідуючи яке правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Садового у липні 2017 року допитували в Генпрокуратурі.

      ► За версією прокуратури, міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень.

      ► 27 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Садовому запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень. Що у 50 разів менше від того, що вимагали прокурори.

      ► САП не заспокоїлися і вже 4 грудня в Апеляційному суді вимагали все ж підвищити розмір застави до 50 мільйонів.

      ► Апеляційний суд скасував повністю заставу і змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. З того часу пройшло два місяці, і жодних нових позовів від САП немає.

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      Теги: Новини Львова Андрій Садовий Новини України Справа Садового Інвестиції 24 Ринок землі Новини нерухомості Новини нерухомості України
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