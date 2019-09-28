Садовий: Туризм – це галузь, в якій зосереджено 10% ВВП світу

Мер Львова Андрій Садовий привітав усіх із Днем туризму. Також він наголосив, що у цій газі зосереджено 10% ВВП світу.

Як приклад, він навів конференцію IT Arena 2019, що з 27 по 29 вересня пройде у Львові.

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За словами Садового, один такий захід приносить місту 4 тисячі учасників та 100 мільйонів гривень доходу.

Що відомо про IT Arena? Це найбільша тех конференція України. У Львові вона пройде на стадіоні "Арена Львів". У заході візьмуть участь 4 тисячі ІТ експертів, програмістів, лідерів української ІТ компаній, засновників стартапів та всіх, хто цікавиться новітніми технологіями.



Тут буде представлено 4 тематичних треки: Business, Product, Technology, Startup, наймасштабніша в Україні битва стартапів Startup Competition і виставка найактуальніших розробок Startup Alley. Крім того, на заході вситупатимуть спікери з топових світових компаній – Tesla, Google, Microsoft, Bluetooth, Mercedes-Benz, Viber тощо.