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      Садовий: Туризм – це галузь, в якій зосереджено 10% ВВП світу

      14 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Мер Львова Андрій Садовий привітав усіх із Днем туризму. Також він наголосив, що у цій газі зосереджено 10% ВВП світу.

      Як приклад, він навів конференцію IT Arena 2019, що з 27 по 29 вересня пройде у Львові.

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      За словами Садового, один такий захід приносить місту 4 тисячі учасників та 100 мільйонів гривень доходу.

      Що відомо про IT Arena? Це найбільша тех конференція України. У Львові вона пройде на стадіоні "Арена Львів". У заході візьмуть участь 4 тисячі ІТ експертів, програмістів, лідерів української ІТ компаній, засновників стартапів та всіх, хто цікавиться новітніми технологіями.

      Тут буде представлено 4 тематичних треки: Business, Product, Technology, Startup, наймасштабніша в Україні битва стартапів Startup Competition і виставка найактуальніших розробок Startup Alley. Крім того, на заході вситупатимуть спікери з топових світових компаній – Tesla, Google, Microsoft, Bluetooth, Mercedes-Benz, Viber тощо.

       

      blog_ava
      Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини Львова Андрій Садовий Новини політики
      Джерело: 24 канал
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