"Сафарі триває": у ЗСУ показали знищення військової техніки ворога

ЗСУ продовжують масово знищувати російських окупантів і їхню військову техніку. Українське "сафарі" триває.

Про це повідомили на офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій у соціальних мережах. Там також оприлюднили відео ювелірної роботи Збройних Сил.

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Чергові прихильники Кобзона зіграли головну роль в новій серії "Пункт призначення" і "розлетілися" до нього на концерт,

– підписали ролик військові.

Зазначається також, що техніку російських загарбників перетворили на пил українські воїни 30 окремої механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

Втрати Росії у війні проти України