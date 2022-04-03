"Сафарі триває": у ЗСУ показали знищення військової техніки ворога
3 квітня 2022 , 23:03Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
ЗСУ продовжують масово знищувати російських окупантів і їхню військову техніку. Українське "сафарі" триває.
Про це повідомили на офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій у соціальних мережах. Там також оприлюднили відео ювелірної роботи Збройних Сил.
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Чергові прихильники Кобзона зіграли головну роль в новій серії "Пункт призначення" і "розлетілися" до нього на концерт,
– підписали ролик військові.
Зазначається також, що техніку російських загарбників перетворили на пил українські воїни 30 окремої механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
Втрати Росії у війні проти України
- особовий склад – 18 000;
- танки – 644;
- бойові броньовані машини – 1 830;
- артилерійські системи – 325;
- реактивні системи залпового вогню – 105;
- засоби ППО – 54;
- літаки – 143;
- гелікоптери – 134;
- автомобільна техніка – 1 259;
- кораблі – 7;
- цистерни з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
- спеціальна техніка – 24;
- пускові установки ОТРК – 4.