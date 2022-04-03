"Сафарі триває": у ЗСУ показали знищення військової техніки ворога

3 квітня 2022 , 23:03
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Джерело:

СтратКом ЗСУ

ЗСУ продовжують масово знищувати російських окупантів і їхню військову техніку. Українське "сафарі" триває.

Про це повідомили на офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій у соціальних мережах. Там також оприлюднили відео ювелірної роботи Збройних Сил.

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Чергові прихильники Кобзона зіграли головну роль в новій серії "Пункт призначення" і "розлетілися" до нього на концерт,
– підписали ролик військові.

Зазначається також, що техніку російських загарбників перетворили на пил українські воїни 30 окремої механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

Втрати Росії у війні проти України

  • особовий склад – 18 000;
  • танки – 644;
  • бойові броньовані машини – 1 830;
  • артилерійські системи – 325;
  • реактивні системи залпового вогню – 105;
  • засоби ППО – 54;
  • літаки – 143;
  • гелікоптери – 134;
  • автомобільна техніка – 1 259;
  • кораблі – 7;
  • цистерни з ПММ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89;
  • спеціальна техніка – 24;
  • пускові установки ОТРК – 4.
Автор: Олег Васьків