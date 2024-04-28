Отримав численні поранення, але воював до кінця: в останню путь провели Олександра Салату

Війна продовжує забирати кращих синів та дочок України. Так, на жаль, стало відомо, що у бою загинув доброволець "Азову" Салата Олександр.

Героя провели в останню путь у суботу, 27 квітня, на Київщині. Про це повідомила Медвинська територіальна громада.

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На війні загинув Салата Олександр

Олександр відправився на фронт у травні 2023 року. Він був добровольцем і вступив до батальйону спеціального призначення "Азов". Там він служив кулеметником бронеавтомобіля. Він та його побратими брали участь у найжорстокіших боях з російськими військами.

Відомо, що він міг звільнитися зі служби, адже мав численні поранення та контузії, але постійно відмовлявся.

Я буду воювати до кінця, до Перемоги…,

– заявляв він.

На жаль, Олександр так і не побачив нашої перемоги. Герой загинув на території Серебрянського лісництва на Луганщині 23 грудня 2023 року.

Чотири місяці рідні не знали про долю Олександра, адже він вважався зниклим безвісти. Завдяки його побратимам, тіло Героя вдалося повернути додому.

"Всією громадою ми сьогодні висловлюємо щирі співчуття батькам, дружині, дітям, всім рідним, близьким та друзям полеглого воїна. Вірному синові України – Салаті Олександру Вікторовичу – вічна слава, шана і пам'ять. Герої не вмирають", – наголосили у громаді.

Вони віддали життя за Україну

На війні, під час виконання бойового завдання, загинув головний сержант 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Олександр Ющенко. У бригаді назвали загибель сержанта непоправною втратою для всієї військової родини.

Також надійшла звістка про те, що на фронті загинув учасник Революції Гідності Роман Панькевич. Життя воїна обірвалося під час мінометного обстрілу під Красногорівкою Донецької області.

28 березня під час запеклих боїв у околицях села Терни Краматорського району, що в Донецькій області, загинув воїн з Рогатина Тарас Пришляк. Він служив у лавах 71-ї окремої єгерської бригади, Герой пройшов бої за Ірпінь, Чернігів і Бахмут.

також висловлює співчуття усім рідним, близьким та знайомим українського захисника.