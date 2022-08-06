Чому сальдо замінили на ефесбешника з Калінінграда: відповідь експертів з ISW

Замість гауляйтера окупованого Херсона владіміра сальдо, який наразі перебуває в лікарні, призначили ефесбешника з Калінінграда. В американському Інституті вивчення війни розповіли, чому так сталося.

сальдо був так званим "головою" обласної адміністрації тимчасово окупованої Херсонщини. Після того, як його, ймовірно, ввели в кому, виконувачем обов'язків гауляйтера призначили сєргєя єлісєєва.

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Чому кремль замінив сальдо на ефесбешника

В Інституті вивчення війни розповіли, що кремль продовжує замінювати українських колаборантів в окупаційних адміністраціях російськими чиновниками. Ймовірно, це потрібно для того, щоб підготуватися до офіційного російського управління анексованими територіями.

Зокрема, 4 серпня окупаційна влада змінила так званого "голову" військово-цивільної адміністрації Херсонської області владіміра сальдо на заступника голови Калінінградської області сєргєя єлісєєва, який у 1993 – 2005 роках був співробітником фсб.

Водночас сальдо заявив, що покидає свою посаду через потребу в лікуванні після консультацій з колегами та лікарями. За інформацією російських джерел, гауляйтер страждав від певної форми нервового виснаження після ускладнень від COVID-19.

Проте російське видання BAZA та різні українські партизанські джерела припустили, що колаборанта насправді отруїли, після чого його змушені були ввести в медикаментозну кому.

Своєю чергою, український партизанський канал "Залізна паляниця" повідомив, що "доля зрадників вирішена наперед" – або партизани їх уб'ють, або росіяни їх отруять.

Арестович розповів, що сальдо отруївся несвіжим алкоголем

Про те, що сальдо потрапив у лікарню повідомляли ще в липні. Депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що колаборант має онкозахворювання , тому він потребує планової операції.

Позаштатний радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що, за інформацією з перевірених джерел, колаборант отруївся несвіжим алкоголем.

Йому дійсно дуже погано. Люди, які вважають себе партизанами, цим практично в прямому ефірі передали "великий привіт" усім жителям Херсону,

– зазначив Арестович.

Він підсумував, що "нагорода знайшла свого героя".

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