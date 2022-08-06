Напередодні стало відомо, що гауляйтер з Херсону володимир сальдо зараз перебуває у комі. Не виключено, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з отруєнням невідомою речовиною.

Принаймні про це повідомляють низка росЗМІ, які володіють інформацією щодо стану здоров'я колаборанта володимира сальдо. Ще одна з можливих причин переведення гайляйтера Херсону до реанімації – енцефалопатія, передає 24 канал.

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сальдо перебуває на ШВЛ

Наразі володимира сальдо перевезли до Московського міського науково-дослідницького інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського. Про його транспортування до столиці росії повідомили напередодні.

Інформація про можливе отруєння невідомою речовиною взялось не з неба. Згідно з даними журналістів, сальдо поклали до токсикологічної реанімації інституту. Саме там і проходять лікування ті, хто постраждав від цього типу отруєння.

У цьому відділення медики займаються екстреною детоксикацією організму. Водночас точно дізнатись, чим же могли отруїти сальдо навряд чи вдасться. Припущення журналістів або підтвердити або спростувати можуть хіба в єдиній на всю Москву хіміко-токсичній лабораторії.

Погіршення самопочуття сальдо пов'язували з COVID-19

Раніше різке погіршення стану володимира сальдо намагались пов'язати з ускладненням після захворювання на коронавірус. Принаймні на цьому наполягав його псевдозаступник кирило стремоусов. Він наголошував на тому, що захворювання гауляйтера Херсону – "результат найтяжчої перенапруги, фізичної та психічної".

Водночас стремоусов всіляко заперечував інформацію про медикаментозну кому, в якій перебуває сальдо. Він підкреслював, що відповідного роду інформація – "участь у війні на боці ворога", себто України.

Зауважимо, що напередодні ми розповідали не лише про стан сальдо, а й про те, що йому вже на той момент готували заміну. Тож таким чином колаборант, який виконав свою місію, став уже нікому не потрібним. А оскільки це сталось дуже скоро, то його й викинули, наче використану ганчірку.

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