Сальма Хайєк приміряла зухвалий образ для глянцю: фото
Розкішна Сальма Хайєк прикрасила обкладинку італійського випуску видання GQ. Акторка приміряла пікантний та дещо зухвалий образ.
Мексиканська акторка Сальма Хайєк у 51 рік може похизуватись ідеально стрункою фігурою. Відтак знаменитість не відмовляється від пікантних фотосесій, приміряючи досить зухвалі образи.
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Нещодавно голлівудська зірка знялась у грайливій фотосесії для популярного журналу GQ. Автором фото була популярна фотограф Еллен фон Унверт.
Сальма Хайєк приміряла червоне вбрання з сексуальним декольте та не менш звабливу чорну сукню з мереживом. Акторка зробила макіяж та підвела губи червоною помадою, що додало пікантності її образу.
Джерело: 24 Канал
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