Сальма Хайєк приміряла зухвалий образ для глянцю: фото

Розкішна Сальма Хайєк прикрасила обкладинку італійського випуску видання GQ. Акторка приміряла пікантний та дещо зухвалий образ.

Мексиканська акторка Сальма Хайєк у 51 рік може похизуватись ідеально стрункою фігурою. Відтак знаменитість не відмовляється від пікантних фотосесій, приміряючи досить зухвалі образи.

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Нещодавно голлівудська зірка знялась у грайливій фотосесії для популярного журналу GQ. Автором фото була популярна фотограф Еллен фон Унверт.

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 21 Сер 2018 р. о 8:17 PDT

Сальма Хайєк приміряла червоне вбрання з сексуальним декольте та не менш звабливу чорну сукню з мереживом. Акторка зробила макіяж та підвела губи червоною помадою, що додало пікантності її образу.

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 21 Сер 2018 р. о 6:24 PDT

Допис, поширений Salma Hayek Pinault (@salmahayek) 21 Сер 2018 р. о 11:32 PDT

Допис, поширений Ellen von Unwerth (@ellenvonunwerth) 21 Сер 2018 р. о 5:23 PDT