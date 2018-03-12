Сальма Хайєк розкритикувала ляльку Барбі в образі Фріди Кало: фотопорівняння

51-річна актриса Сальма Хайєк, яка зіграла мексиканську художницю Фріду Кало, обурилася з приводу ляльки Барбі, яка була зроблена за образом художниці.

Як відомо, компанія Mattel, що випускає ляльок Барбі, презентувала нову серію ляльок, яка отримала назву "Жінки, які надихають". Барбі Фріда вже надійшла в продаж і коштує 30 доларів.

Однак Хайєк дуже не сподобалася ця лялька.

"Фріда Кало ніколи не намагалася бути або виглядати кимось іншим. Як вони могли зробити з неї Барбі? Вона прославляла свою унікальність і була оригінальною", – розлючено написала Сальма в своєму Instagram.

Сальма Хайєк зіграла у фільмі "Фріда" у 2002 році

Ліворуч – Фріда Кало, а праворуч Барбі в образі Фріди: