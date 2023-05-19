Президентка Грузії не отримала дозвіл виступити у Європарламенті: що каже уряд країни

Саломе Зурабішвілі – президентка Грузії – 31 травня має виступити у Брюсселі. Водночас станом на 19 травня уряд країни досі не видав їй дозвіл на візит. Запит політикиня подала ще 27 квітня.

Відповідно до законів Грузії, президентка країни має погоджувати усі зовнішньополітичні кроки з кабміном. В адміністрації Зурабішвілі наголосили, що вона планує переговори з Урсулою фон дер Ляєн та Шарлем Мішелем. Тема – виконання рекомендацій ЄС за програмою "Європейська перспектива Грузії".

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Що кажуть в уряді Грузії

В уряді Грузії заявили, що Зурабішвілі отримає дозвіл на виїзд. Затримання дозволу називають "технічним питанням". Деталей, коли це станеться, наразі не озвучили.

Владу Грузії звинуватили у саботажі

Відновлення авіасполучення Грузії та Росії обурило неурядові організації. Вони опублікували спільну заяву. Її підтримали понад 100 організацій.

ЄС чітко заявив, що він і його партнери не дозволяють польоти з Росії або до Росії, і це рішення уряду Грузії викликає занепокоєння щодо зобов'язань Грузії з дотримання постанов ЄС у зовнішній політиці, як це передбачено в Угоді про асоціацію,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у заяві наголосили, що уряд Грузії продовжує змінювати зовнішньополітичний курс країни. Це роблять усупереч волі грузинського народу та конституції країни.

До слова, у Тбілісі вже почалися протести через перший рейс, який прибув з Москви.