Там логістичний хаб росіян: де на карті розташований атакований Сальськ
- У ніч на 29 липня місто Сальськ у Ростовській області Росії зазнало атаки дронами, що вразило залізницю та ресурсну базу.
- Сальськ є логістичним хабом для перекидання ресурсів на фронт у Донецькій області та інші регіони, розташованим за понад 260 км від кордону з Україною.
У ніч на 29 липня Росія знову зазнала атака дронами. Цього разу постраждало місто Сальськ у Ростовській області.
Там було атаковано залізницю та ресурсну базу росіян. Де на карті розташоване місто Сальськ, показує 24 Канал.
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Де розташований Сальськ на карті?
У Сальську росіяни організували логістичний хаб для перекидання ресурсів, палива, боєприпасів та інших вантажів на фронт у Донецькій області, на південь до тимчасово окупованого Криму та Запорізької області.
Сальськ – це місто у Ростовській області із населенням понад 57 тисяч осіб. Його площа – 43,883 квадратних кілометра.
Воно розташоване за понад 260 кілометрів від кордону з Україною.
Де розташований Сальськ: дивіться на карті
До слова, унаслідок атаки у Сальську було зупинено рух поїздів. Повідомлялося про пожежу у складі вантажного поїзда – нібито було влучання у дві цистерни та локомотив.