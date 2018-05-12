Сальвадор Собрал жорстко розкритикував пісню фаворитки Євробачення 2018
Переможець Євробачення 2017 у Києві Сальвадор Собрал доволі жорстоко розкритикував пісню представниці Ізраїлю на Євробаченні 2018 Нетті.
Собрал не надто добирав слова у інтерв’ю виданню Público, повідомляє The Telegraph.
На щастя, цього року я не мушу нічого слухати. Я знаю лише піснi Португалії та Ізраїлю, бо YouTube змусив мене це подивитися... YouTube подумав, що мені сподобається пісня Ізраїлю, і тоді я це відкрив, а там жахлива пісня,
– заявив Собрал.
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Пісня Netta – TOY на Євробаченні 2018
Варто додати, що Нетта відреагувала на такі слова Собрала. У Twitter вона розмістила фотографію з представницею Кіпру Елені Фурейрою та написом "Надсилаю лише мою любов Собралу і всім артистам усіх жанрів".
Варто додати, що Нетта – одна з фавориток Євробачення 2018.
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