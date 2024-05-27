"Салютували" в колишньому військовому училищі, – голова ОВА про приліт у Луганську
Джерело:Артем Лисогор
Ввечері 27 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунала низка потужних вибухів. В ОВА прокоментували цю ситуацію.
Відомо, що внаслідок удару в місті почалася пожежа, а над будинками здійнявся дим. За повідомленнями очевидців, вибухи було чутно всьому місту.
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"Травневі свята не вщухають"
Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що сьогодні ввечері "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.
Трохи понад рік тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023-го там розквітла "бавовна", яка зіпсувала росіянам плани. Тепер ще раз,
– стверджує він.
За його словами, що саме пошкоджено або зруйновано внаслідок удару, окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Глава ОВА наголосив, що це свідчитиме про суттєві втрати серед авіаційної техніки російських загарбників.
"Про вдалу роботу "пе-ве-о" теж не вдасться збрехати, бо наслідки вибухів "на землі" бачили тисячі луганчан. Вони знають, що якщо влучає, то куди треба", – додав Артем Лисогор.
Вибухи у Луганську: останні новини
- Пізно ввечері 7 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Згодом в телеграм-каналах писали про удар по нафтобазі в місті. Гауляйтер "ЛНР" Леонід Пасічник визнав, що по місту було завдано удару. І заявив, що, можливо, було "використано ракети ATACMS".
- Через три дні, ввечері, 10 травня, телеграм-канали повідомили, що прилетіло саме на нафтобазу в місті Ровеньки, яке розташоване на Луганщині. За словами місцевих, чиї свідчення публікували телеграм-пабліки, вибух був потужним, його чуло чимало людей.
- Вже 13 травня в Ровеньках Луганської області пролунали вибухи. Відомо, що під ударом опинилися нафтобази. В результаті атаки ЗСУ, окупанти втратили значну частину пального. Також у цей же день вибухи пролунали в Сорокіно Луганської області, де під ударом опинився склад БК окупантів.
- Уранці 20 травня в Луганську пролунала серія потужних вибухів. На відео, які публікувала у мережі, можна побачити, що над містом підіймався густий стовп диму.
- Повідомлялося, що вибухи пролунали в районі селища Ювілейне. За попередньою інформацією від ЗМІ, удару було завдано по території Луганської академії внутрішніх справ, де базувалися російські війська.