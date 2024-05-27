"Салютували" в колишньому військовому училищі, – голова ОВА про приліт у Луганську

Ввечері 27 травня в тимчасово окупованому Луганську пролунала низка потужних вибухів. В ОВА прокоментували цю ситуацію.

Відомо, що внаслідок удару в місті почалася пожежа, а над будинками здійнявся дим. За повідомленнями очевидців, вибухи було чутно всьому місту.

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Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що сьогодні ввечері "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.

Трохи понад рік тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023-го там розквітла "бавовна", яка зіпсувала росіянам плани. Тепер ще раз,

– стверджує він.

За його словами, що саме пошкоджено або зруйновано внаслідок удару, окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Глава ОВА наголосив, що це свідчитиме про суттєві втрати серед авіаційної техніки російських загарбників.

"Про вдалу роботу "пе-ве-о" теж не вдасться збрехати, бо наслідки вибухів "на землі" бачили тисячі луганчан. Вони знають, що якщо влучає, то куди треба", – додав Артем Лисогор.

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