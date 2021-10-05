Сам себе запроторив за ґрати: чому насправді Саакашвілі поїхав до Грузії

Сам себе запроторив за ґрати – так зараз говорять про Міхеіла Саакашвілі. Багато хто дивується, для чого колишній грузинський президент вирушив на батьківщину, де йому було гарантоване місце в тюремній камері на наступні 6 років.

Саме до такого терміну Саакашвілі був заочно засудженим у Грузії. Лише перебування за кордоном рятувало його від тюрми.

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Чому Саакашвілі так вчинив

Знаючи все це, Саакашвілі за власним бажанням вперше за 8 років таки вирушив до Грузії. Очікувано він опинився у в'язниці без шансів бути помилуваним чи виданим Україні.

Нагадаю, що він має українське громадянство, тому теоретично офіційний Київ має право вимагати його видачу, але, звісно, навряд чи офіційний Тбілісі в колишньому президентові бачить тепер українця.

Отже, про що думав Саакашвілі коли таке вчинив? На що він розраховував? Для чого так зробив? Зараз розкладу по полицях для всіх тих українців, які далекі від політичного життя Грузії. Воно там вкрай бурхливе,

Ба більше, там вже майже рік вирує політична криза, відколи на минулих парламентських виборах партія Саакашвілі заявила про фальсифікації з боку влади й взялася вимагати перевиборів, шантажуючи владу відмовою брати участь в роботі нового парламенту.



Міхеіл Саакашвілі повернувся у Грузію / Фото 24 каналу

Вибори відіграли важливу роль

Криза ця була настільки серйозною, що навіть європейцям довелося втручатися. Зрештою, усі начебто домовилися, що вирішальними мають бути місцеві вибори, які були призначені в Грузії на 3 жовтня.

Якщо там провладна партія набрала б менше ніж 43% голосів, то це б підтвердило обвинувачення з боку партії Саакашвілі про те, що результати парламентських виборів рік тому були сфальсифіковані, а отже таки варто просто зараз влаштовувати перевибори до парламенту.

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Тобто ті от місцеві вибори, які зазвичай мало кому взагалі цікаві, фактично перетворилися на щось значно більше. Вони мали стати маркером рівня довіри до чинної грузинської влади, могли би дати старт кардинальним змінам в країні й призвести до перевиборів парламенту, а отже – до можливого повернення прихильників Саакашвілі до влади.

Вибори могли стати квитком у політику

Тобто ці місцеві вибори були для Саакашвілі просто надзвичайно важливими, адже могли б стати йому квитком назад у велику грузинську політику. Він дуже прагнув туди повернутися, адже в Україні, будьмо чесними, Саакашвілі фактично став "ніким".

Йому так і не вдалося обійняти у нас якихось дійсно важливих позицій чи посад, через що він дуже переймався, адже звик бути в епіцентрі подій та уваги.

Це його гнітило настільки, що він був готовий ризикнути власною свободою. Саакашвілі це й зробив. Він тут в Україні все кинув й подався до Грузії. Напевно, сподіваючись, що його раптовий приїзд, протидія влади та навіть його арешт підштовхне грузинів не голосувати за провладну партію, а отже:

вона набере менше ніж 43% голосів;

будуть оголошені перевибори до парламенту;

чинна влада в Грузії втратить вплив і віру в себе, тому не наважиться тримати його за ґратами й він тріумфально вийде на свободу.

Інакше б у світі зчинився галас про те, що скомпрометована й обвинувачена у фальсифікаціях грузинська влада заважає опозиціонерам брати участь у перевиборах, тримаючи одного з їхніх лідерів за ґратами.

От саме на такий розвиток подій, напевно, й розраховував вкрай оптимістичний пан Саакашвілі.

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План Саакашвілі зруйновано

Однак 46% грузинів все-таки проголосували за партію влади. Це на 3% більше, аніж сподівався Саакашвілі. Відповідно – увесь його, здавалося б, логічний план зруйновано.

Підтримка населення виявилась не такою значною, як він сподівався. Вимагати перевиборів приводу тепер немає й відповідно ворожа йому чинна влада почувається цілком впевнено та не має причин його з-за ґрат випускати.

За що можна подякувати політику

Підсумовуючи усе сказане, скажу, що можна дуже по-різному ставитися до пана Саакашвілі. У нього є і палкі шанувальники, і ті, хто каже, що він "пустобрех". Та навіть самі грузини, які йому щиро дякують за реформи, з іншого боку не хочуть його повернення до влади.

Дійсно, є за що панові Саакашвілі дякувати й українцям. Він нам був прикладом кардинальних реформ, які ми й собі захотіли. До речі, є за що українцям перед Саакашвілі навіть вибачатися – коли не було з нашого боку підтримки у 2008 році під час російської агресії.

Однак є причина панові Саакашвілі претензії висувати. Наприклад, за прорив українського кордону, коли він вкрай негідно себе поводив із захисниками нашої вітчизни.

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Однак головна наша претензія в іншому – отримавши українське громадянство, Саакашвілі чомусь не зміг проявити своїх талантів на користь України. Уся його надзвичайна, вибухова енергія була спрямована куди завгодно, але не туди, куди треба.