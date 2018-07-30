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"Сам удома" для дорослих: Раян Рейнольдс стане продюсером нового фільму

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"Сам удома" для дорослих: Раян Рейнольдс стане продюсером нового фільму
"Сам удома" для дорослих: Раян Рейнольдс стане продюсером нового фільму / 24 Канал

Кіноактор та зірка фільмів "Дедпул" Раян Рейнольдс спробує дати нове дихання знаменитій стрічці "Сам удома" (1990), ставши продюсером проекту. Новий фільм матиме назву "Стирчить вдома" (Stoned Alone).

Про це повідомляють на Deadline.

У новому комедійному фільмі 20-річний хлопець, який вирощує вдома коноплю, повинен відправитись на гірськолижний курорт напередодні Різдва. Він запізнюється на літак і вирішує залишитись вдома, щоб далі вживати канабіс. Дії у фільмі розгортатимуться як і в оригінальній стрічці, але замість справжніх злодіїв, які намагались проникнути в дім, хлопцеві це лише здаватиметься під дією психотропних речовин.

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У виданні зазначають, що у фільмі, можливо, зіграє і сам Рейнольдс. Над фільмом "Стирчить вдома" також працюватимуть режисер Августін Фріззелл ("Ніколи не повертайтеся" 2018) і сценаристи Кевін Берроуз і Метт Майдер. Про акторський склад та прем’єру фільму наразі нічого не повідомляють.

Чим відомий фільм "Сам удома"?Знаменита різдвяна кінокартина Кріса Коламбуса з’явилась у світі кінематографу у 1990 році в Чикаго. Культовий фільм розповідає про хлопчика Кевіна МакКалістера, який перед Різдвом посварився з сім’єю та відправився спати на горище. Через терміновий від’їзд на канікули в Париж батьки забувають про Кевіна і вилітають літаком без нього. Кевін залишається один вдома на різдвяних канікулах, але не розгублюється та навіть рятує будинок від злодіїв.

Головну роль отримав Маколей Калкін, який став одним з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду завдяки цій стрічці. Він також зіграв сиквелі фільму під назвою "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку". 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Наркотики
Джерело: 24 Канал
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