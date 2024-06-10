У російській Самарі бідкаються черговому прильоту дрона у "мирний час": потужні кадри "бавовни"

У Росії знову повідомили про вибухи. Вранці 10 червня стало відомо, що цього разу приліт безпілотника був у російському місті Самара, за 800 кілометрів від України.

Місцеві мешканці скаржаться про підступні удари по їхньому місту у "мирний час". Пізніше російські ЗМІ та пропагандисти прозвітували про пожежу у меблевому цеху.

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Цех палав потужно

Інформацію підтвердили і в МНС Самарської області: тамтешні рятувальники "гасили меблевий цех на Заводському шосе". Повідомлення про приліт там отримали о 8:31 за київським часом.

Російські рятувальники намагаються загасити пожежу у Самарі: дивіться відео

Вогонь охопив двоповерховий ангар на площі 500 метрів квадратних. Приборкати його намагалися 69 пожежників та 22 одиниці техніки.

Дим від прильоту піднявся високо над містом: дивіться відео очевидців

Локалізувати пожежу рятувальникам вдалося більше ніж за годину. І лише о 16:16 вони повідомили, що пожежа на меблевому складі повністю ліквідована.

Кадри потужної пожежі: дивіться відео свідків

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно потужну пожежу. Місто накрив високий стовп диму.

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