Цей дурдом треба завершувати, – мобілізовані з Росії відмовляються повертатись на фронт

Мобілізовані росіяни знову влаштували бунт. Вони не хочуть повертатися на війну в Україну та сидіти в окопах.

Новий скандал російські військові влаштували у Самарській області. Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

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Мобілізовані окупанти влаштували бунт

Як стало відомо, у військовій частині № 59292, що розташована у Самарській області, мобілізовані заявили, що відмовляються повертатися в окопи. У цей момент начальник медичної служби Павло Кулієв пообіцяв військовослужбовцям призначити військово-лікарську комісію, але водночас він сам почав вносити чоловіків до списку на відправлення на війну в Україну.

Ці військовослужбовці – мобілізовані, які прибули з фронту та зі шпиталів після поранень, операцій та інших проблем. Наразі їх знову відправляють до зони бойових дій без військово-лікарської комісії та будь-яких інших медичних оглядів.

Один із мобілізованих закликав викликати на місце прокуратуру та "завершувати цей дурдом".

Телефонуйте до прокуратури, вирішимо питання на місці. Просто щоб було все організовано. Чоловіки, включайте всі телефони, зараз приїде прокуратура, ми знімемо все це на відео та відправимо до Москви. Тому що це відбуватиметься й надалі, а цей дурдом треба завершувати,

– сказав один із військових.

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