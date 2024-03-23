Не лише НПЗ: у Самарській області намагалися підірвати залізничний міст

У Самарській області 23 березня доволі неспокійно. Вночі пролунали вибухи та спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі біля Новокуйбишевська, а потім стало відомо, що хтось намагався підірвати залізничний міст.

Про це пишуть російські телеграм-канали. Нині буцімто тривають пошуки диверсантів, передає 24 Канал.

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Невідомі намагалися підірвати залізничний міст

Російські телеграм-канали стверджують, що група диверсантів нібито намагалася підірвати залізничний міст через річку Чапаєвку у Самарській області. Як пишуть у мережі, у підриві підозрюються ті ж особи, які могли влаштувати атаку безпілотників на нафтопереробні заводи в регіоні.

У мережі стверджують, що наразі силовики розшукують нападників. На автотрасах Самарської області посилили контроль за автомобілями, що проїжджають.



У Самарській області невідомі намагалися підірвати залізничний міст / Фото з російських тг-каналів

У Самарській області вибухи пролунали на НПЗ

Уночі 23 березня у Самарській області пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі стверджували, що гучно було поблизу нафтопереробного заводу поряд з містом Новокуйбишевськ. Як писали у мережі, НПЗ атакував дрон, бо перед цим у небі було чутно звук двигуна.

Після вибуху спалахнула масштабна пожежа. Як писали користувачі, зайнялася колона нафтопереробної установки. На місці також помітили рятувальників та правоохоронців.

Водночас місцева влада стверджує, що "збитків технологічного обладнання немає". Традиційно окупанти заявили, що все збили, а жертв, постраждалих та руйнувань немає.

Збивали дрони, вочевидь, ще одним заводом – "Оскольським електрометалургійним комбінатом" у Бєлгородській області. Там уночі також пролунали вибухи й спалахнула пожежа.

Гладков традиційно заявив, що "пе-ве-о" нібито усе збила, ось тільки підприємство чомусь тимчасово призупинило роботу. Згодом у пресслужбі заводу заявили, що"Оскольський електрометалургійний комбінат" зазнав атаки БпЛА. Традиційно, пошкоджень обладнання та постраждалих немає.