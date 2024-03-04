У Самарській області прогримів вибух на залізничному мості
Вранці 4 березня в Самарській області Росії прогримів вибух на залізничному мості. Окупанти зупинили рух поїздів.
Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Ворожі телеграм-канали пишуть, що невідомі намагалися підірвати опору моста.
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Внаслідок вибуху міст пошкоджено
Пропагандисти писали, що невідомі спробували підірвати опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ рано-вранці 4 березня. Вибух прогримів близько 06:15 за місцевим часом.
Рух поїздів мостом припинено. Територію оточили. На місці працюють спецслужби та сапери. У регіоні оголосили план "Загорськ".
Також російські телеграм-канали повідомили, що внаслідок вибуху залізничний міст зазнав пошкодження. Зокрема, металоконструкції, а також огородження. При цьому бетонна опора, попередньо, нібито не пошкоджена.
Наразі затримали три пасажирські поїзди, що їхали з Москви, й одну електричку.
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У Росії прогримів вибух на залізничному мості / Фото з мережі
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Вибух на залізниці в Нижньому Тагілі
- Зауважимо, що 8 січня прогримів вибух на залізничних коліях біля нафтобази у Свердловській області.
- Там виявили кілька вибухових пристроїв. Пропагандисти писали, що вибухівка була прикріплена до цистерн поїзда, що належить компанії "Газпромтранс".
- До речі, офіційних коментарів щодо цього Кремль, звичайно ж, не давав. Втім, цей інцидент викликав резонанс, адже вибух прогримів неподалік від об'єктів "Газпром нефть" – фактично за декілька сотень метрів.
- Окупанти традиційно запевняли, що внаслідок вибуху в Нижньому Тагілі нібито "ніхто не постраждав".