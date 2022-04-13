Саме крейсер "Москва" намальований на поштовій марці "русскій воєнний корабль"
13 квітня 2022 , 23:29Читать новость на русском
Лише 12 квітня Укрпошта ввела в обіг марку "Русскій корабль іді на**й". А вже 13 квітня загорівся російський крейсер "Москва".
На перший погляд здається, що ці дві новини не пов'язані між собою. Але це не так – і ось чому.
До теми Укрпошта ввела в обіг марку "Русскій корабль іді на**й"
На новій поштовій марці про "русскій воєнний корабль" зображено саме крейсер "Москва" – бортовий номер 121, який 24 лютого атакував українських захисників острова Зміїний.
Такий цікавий збіг одразу зауважили у соцмережах після того, як з'явилось повідомлення про пожежу на російському крейсері.
Варто зазначити, що "Москва" – саме той російський корабель, якого українські прикордонники з острова Зміїний наприкінці лютого послали.
Горить "Москва": останні новини
- Радник Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив, що палає російський крейсер "Москва.
- На борту перебуває приблизно 510 членів екіпажу.
- Як почалася пожежа на крейсері – ще уточнюють.