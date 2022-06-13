Саме місто блокує наступ, – Коваленко пояснив, чому окупантам складно воювати у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку, що на Луганщині, ситуація залишається складною, адже там точаться важкі бої. Водночас саме це місто зараз відіграє блокувальну роль для наступу російських окупантів.

Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Сєвєродонецьк дозволяє зайняти найбільш вигідну оборонну позицію саме в районі промзони, що й зробили українські військові.

До теми Окупанти відтіснили ЗСУ з центру Сєвєродонецька: йдуть важкі бої

Водночас міські райони, де є досить щільна забудова, вони використовували для знищення якомога більшої кількості російських окупантів, які непристосовані саме для боїв у місті.

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Сєвєродонецьк – це саме те місто, яке зараз відіграє блокувальну роль для наступу російських окупантів.

Водночас Коваленко не виключає, що ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька у бік Лисичанська для того, щоб зберегти життя наших військовослужбовців та зайняти більш вигідні оборонні позиції.

Оглядач зауважив, що зараз ми бачимо ситуацію, коли місто руйнується артилерією окупантів, які мають перевагу у кількості як ствольної артилерії, так і реактивної саме на цьому напрямку.

"Надалі, я вважаю, якщо не буде достатньо серйозної вогневої підтримки нашої групи ЗСУ, які перебувають у промисловій зоні та час від часу знищують у місті російських окупантів, то і їхнє перебування буде досить ризикованим", – зазначив Коваленко.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що зараз у Сєвєродонецьку точаться важкі бої. Росіяни за підтримки артилерії вели штурмові дії та мали там частковий успіх, відтіснивши українських військових з центру міста. Однак варто зауважити, що ситуація змінюється ледь не щогодини.

Українські військові ССО знищили 3 "Гради" російських окупантів. Ними загарбники обстрілювали Сєвєродонецьк.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 12 червня повідомив, що російські загарбники зруйнували ще один міст у Сєвєродонецьку. Він додав, що окупанти займаються активними обстрілами останньої переправи у місті.

За попередніми даними, Збройні Сили України контролюють третину Сєвєродонецька.

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