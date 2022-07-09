Саме це допомагає тиснути на ворога, – Зеленський подякував Байдену за нові "Хаймарси"
9 липня 2022 , 00:14Читать новость на русском
Володимир Зеленський подякував США та Джо Байдену за нову допомогу для України. Мовиться про зброю на 400 мільйонів доларів.
Відповідну заяву президент України зробив ввечері 8 липня. Це трапилось у той же день, коли Штати оголосили про допомогу.
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Зеленський звернувся до Байдена
Щиро вдячний президенту США Джо Байдену та американському народові за продовження дієвої підтримки України в протидії агресії росії,
– зауважив Зеленський.
Президент України додав, що чергові HIMARS та 155-міліметрові снаряди – першорядні потреби ЗСУ.
"Саме це допомагає тиснути на ворога. Цінуємо лідерську підтримку США! Разом ідемо до перемоги!" – підсумував Зеленський.
Коротко про новий пакет допомоги від США
- 8 липня журналіст Джек Детч повідомив, що адміністрація Байдена розгортає ще один пакет озброєнь для України вартістю 400 мільйонів доларів.
- Нова допомога Сполучених Штатів включатиме 4 нові системи HIMARS.
- Варто пригадати, що Україна вже отримала від США 8 таких систем.
- Ба більше, щоб зробити постачання HIMARS ефективним, Штати провели навчання серед українських військових. Понад 100 українських бійців навчили користуватись новою зброєю.
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