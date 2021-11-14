Самі у цьому винні, – Путін звинуватив ЄС у кризі на кордоні Польщі

Президент Росії Володимир Путін відповів на звинувачення у міграційній кризі в Білорусі. За словами очільника Кремля, Євросоюз нібито сам винен у тому, що відбувається.

За словами російського президента, Москва ніяк не причетна до того, що відбувається на кордоні Білорусі й Польщі. Про це Володимир Путін заявив в інтерв'ю одному з федеральних пропагандистських телеканалів.

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Очільник Кремля назвав заяви західних країн "спробами перекласти все з хворої голови на здорову" і традиційно у всьому звинуватив Європу. Однак у чому провина Європи цього разу – Путін не уточнив.

Попри те, що підрозділ російського десанту, який відрядили "на навчання" у Городельську область на межі з Польщею та Литвою, Володимир Путін говорить про буцімто непричетність до того, що відбувається до кордону.

Щобільше, за словами очільника Кремля, про міграційну кризу на кордоні Білорусі й Польщі він нібито дізнався лише зі ЗМІ, бо з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком цього ні разу не обговорювали.

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