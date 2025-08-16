Міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках та дипломат Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом зазначив, що президент США йшов грати з Путіним з відкритими картами.

Програшна техніка переговорів

Огризко нагадав слова колишнього радника президента США з нацбезпеки Джона Болтона, який сказав, що ще до зустрічі з російським диктатором Трамп вже програв. Варто проаналізувати техніку ведення переговорів. Трамп заявив, що планує впродовж перших хвилин подивитися Путіну в очі та зрозуміли хоче він чи ні завершувати війну.

Це було озвучено публічно, тож Путін міг взяти це до відома і сказати йому, що дійсно дуже-дуже хоче закінчити бойові дії, а значить – Трамп вже в його кишені. Надалі очільник Кремля може навантажувати його усім, що йому потрібно.

Хіба це тактика переговорів? Спеціалісти, які в цьому хоч трохи розуміються, розводять руками. Не можна завчасно видавати все те, що ти хочеш отримати. Це наївно, так професіонали не роблять,

– зауважив Огризко.

Путін може грати й на темі грошей, адже Трамп бізнесмен і полюбляє заробляти. Це, на думку ексочільника МЗС, його другий козир у грі з американським лідером. Він намагатиметься розмовами про спільні бізнесові проєкти розвернути його у свій бік.

Огризко припустив, що Путін міг сказати, що погодиться на щось, але у випадку, якщо США співпрацюватимуть з Росією з економічних питань і Трамп зніме санкції. Президент Сполучених Штатів, на думку колишнього міністра закордонних справ України, може погодитись на це.

Путін хоч і був кепським розвідником, але вчився у розвідшколі, де, мабуть, були непогані викладачі, тож навіть такі учні все-таки щось запам'ятовують. Путіна його знання будуть виручати, а у Трампа такої школи немає,

– підсумував Огризко.

Зазначимо, що видання CNN вважає, що Путін мав подвійний успіх на саміті на Алясці та покидав США з вигодою для себе, а от Трамп – ні. Які дві перемоги здобув для себе російський диктатор – читайте в матеріалі.