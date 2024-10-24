Не буде на боці Росії: Індія має важливе завдання в БРІКС

Міжнародний альянс країн з найбільшими економіками, що розвиваються, проводить новий саміт. На ньому побував і прем'єр Індії Моді, який одразу показав свою позицію щодо агресії Путіна в Україні.

Однак Роль Індії насамперед полягає у протистоянні Китаю, цілі якого виглядають доволі загрозливо. Детальніше про вплив Індії на БРІКС 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Роль Індії в БРІКС

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді взяв участь у саміті БРІКС, який з 22 жовтня проходить у Казані. Під час зустрічі з Владіміром Путіним в межах саміту Моді закликав його до завершення війни та встановлення якнайшвидшого миру.

Звісно, російському диктатору виступ Моді не був до душі. Зокрема, з міміки було зрозуміло, що Путін не задоволений такою заявою прем'єра Індії.

Індія беззаперечно може впливати (на цей блок – 24 Канал), особливо з огляду на те, що БРІКС планує розширюватися. Тобто формуються нові групи впливу. Індія тримає статус-кво – це для неї спосіб тримати баланс у відносинах з автократіями. Вона "вижирає" всі недорогі ресурси в Росії, їй це потрібно,

– зауважив Артур Харитонов.

В Індії економіка, що дуже швидко розвивається. Тож вони потребують величезної кількості ресурсів для своєї індустріалізації, тож співпраця з Росією є для них є необхідною. Тим паче

"Це частина індійської візії – як вони бачать себе через 10 років, як вони у всьому перемагають Китай. Бо Індія має великий конфлікт, зокрема воєнний, з Китаєм. Пекін претендує на індійські території", – підкреслив Харитонов.

Водночас Індія міцно зав'язана на продемократичних альянсів. Зокрема, Індія є частиною Чотиристороннього діалогу з питань безпеки (з англ. Quadrilateral Security Dialogue, QSD або Quad group of nations, QUAD), до якого також входять Австралія, США та Японія.

"Зрозуміло, що Індія не буде ні на боці Китаю, ні Росії. Вона набагато ближча до демократій, ніж може здаватися. Отже, буде створена нова фракція, яка намагатиметься не допустити глобальних цілей Сі Цзіньпіна: створення антисанкційного клубу, розбудова військового крила, яку просуває Іран тощо", – підсумував Харитоненко.

Додамо, що під час саміту БРІКС Сі Цзіньпін заявив, що переконаний у тому, що дружба Китаю з Росією триватиме "протягом поколінь".