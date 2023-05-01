Путіна попросили не приїжджати до ПАР, бо змушені будуть заарештувати, – ЗМІ

У ПАР відбудеться саміт БРІКС. У ньому має взяти участь Владімір Путін. Правда, його закликають не їхати особисто, а долучитися через відеозв'язок. В інакшому випадку – доведеться заарештувати.

Зауважимо, що Путіна запросили на зустріч глав п'яти держав БРІКС. Мовиться про Бразилію, Росію, Індію, Китай і Південну Африку. Остання, власне, приймає гостей у себе. І як би не хотіли на цьому заході бачити кривавого диктатора, його закликають долучитися в режимі онлайн.

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Путіна можуть заарештувати у ПАР

Слід зауважити, що Південна Африка не підтримує санкції проти Росії та не засуджує війну в Україні. Але є одне "але". Мовиться про рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Нагадаємо, що його звинувачують у насильницькій депортації українських дітей з окупованих територій.

Власне, це наробило чимало клопоту партії, яка зараз при владі у ПАР. Адже просто так провести зустріч з Путіним у Йоганнесбурзі вже не вийде. Цікаво, що минулого тижня президент ПАР Матамела Сиріл Рамафоса заявив про прагнення припинити членство країни у МКС. Правда, дуже швидко він від своїх слів відмовився. І це, вважають журналісти, – чітка демонстрація того, що перед його урядом постає дилема.

У країні шукають вихід

Зауважимо, що Міністерство закордонних справ ПАР отримало приватні юридичні консультації. Під час них країну попередили про наслідки ігнорування ордера. Адже це стане порушенням міжнародних зобов'язань Південної Африки. Ба більше, порушенням власних же законів.

Нагадаємо, що у 2016 році ПАР відмовилася арештувати Омара аль-Башира, тодішнього лідера Судану. Згодом відповідне рішення найвищі судді країни назвали неконституційним.

Немає можливості не заарештувати Путіна - якщо він приїжджає сюди, ми повинні його заарештувати. Єдиний варіант, який у нас є, – це зв'язатися з ним (Путіним – 24 Канал) через Teams або Zoom з Москви,

– сказав високопоставлений урядовець, який бачив юридичну консультацію.

Зауважимо, що раніше Рамафоса відправляв делегацію країни до Вашингтона. Це зробив, щоб пояснити, чому ПАР відмовляється засудити російську агресію. Відповідне рішення стало причиною закликів виключити державу з преференційних торговельних угод з країнами Африки.

Додамо, що ПАР нещодавно приймала у себе міністра закордонних справ Росії. Ба більше, ще й військові кораблі Москви та Пекіна, щоб спільно проводити військово-морські навчання.