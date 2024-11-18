У Зеленського сказали, чи буде Україна на зустрічі G20

Упродовж 18-19 листопада в Бразилії відбудеться саміт G20. Україна використовує усі можливі майданчики, аби розв'язати проблеми, які виникли через повномасштабну війну.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що гуманітарні аспекти повномасштабної війни в Україні обговорюються на різних рівнях. Тут йде співпраця як з дружніми країнами, так і з "нейтральними". Хоча важко зрозуміти, як можна бути на "нейтральному боці", коли йде явна загарбницька війна.

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Чи буде Україна на G20

Як наголосив Подоляк, Україна буде певним чином представлена на G20. Але поки без деталей. Наша держава працює над гуманітарними аспектами і на G20, і на G7 тощо.

Активно залучені "нейтральні" країни. Це і Катар, і Індія, і Туреччина. Це стосується повернення депортованих дітей, повернення тіл загиблих, процесів обміну полоненими. Зокрема й повернення цивільних полонених і так далі,

– сказав Подоляк.

До цих процесів також активно залучений Ватикан. Такі обговорення йдуть цілодобово. Зокрема вони будуть і на G20

Попри це, дивно бачити, як Росія бере участь у саміті G20. Країна-агресорка продовжує руйнувати міжнародне право, але її все одно приймають. Потрібно жорсткіше поводитися щодо Росії.

Росія, Північна Корея та Іран вже об'єдналися в стратегічний альянс. Там також неформально перебувають деякі інші країни. Вони хочуть досягати цілей через насилля. Все ж таки міжнародні інституції мали б усвідомити це та по-іншому себе поводити щодо Росії,

– підкреслив Подоляк.