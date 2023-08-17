Україна працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт G20 в Індії, – МЗС

В Індії у місті Нью-Делі 9 та 10 вересня має відбутися саміт "Великої двадцятки". Наразі наша держава працює над тим, щоб отримати офіційне запрошення на цю зустріч.

Про це в ефірі національного марафону розповів заступник міністра закордонних справ України Михайло Точицький. Він наголосив, що ця робота ведеться разом із нашими партнерами, інформує 24 Канал.

До теми Гроші не пахнуть: чому Індія покликала Путіна на саміт G20

Україна прагне отримати запрошення на саміт G20

Точицький наголосив, що міністерство закордонних справ наразі активно веде перемовини з партнерами, щоб домогтися запрошення нашої держави на саміт "Великої двадцятки" в Індії.

Якщо коротко, ми над цим працюємо (над запрошенням на саміт G20 – 24 Канал),

– сказав він.

Заступник глави МЗС наголосив, що Україна вважає, що ті дії, які Росія вчиняє стосовно зернової угоди є великим викликом для світових економік. Саме тому присутність нашої країни на цій зустрічі є необхідною.

В ОП сказали, чи варто бити на сполох через відсутність запрошення

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону сказав, наскільки критичним є присутність нашої держави на цьому саміті. За його словами, ця зустріч для України є черговою можливістю нагадати про те, що Росія порушує міжнародне право.

"Є дуже важливо на саміті G20 ще раз правильно розставити акценти щодо міжнародного права. Тому що дуже цікаво, коли член "Великої двадцятки" його порушує й обнуляє репутацію величезної кількості країн", – наголосив він.

Водночас він підкреслив, що країни, які запросили на цю зустріч Росію бажають отримати від неї економічну вигоду. Це країни, які дотримуються так званого "нейтралітету", при цьому заробляючи від співпраці з агресором. Зокрема, за словами Подоляка, сама Індія закупила в Росії за дешевою ціною енергоносії й згодом постачає їх на глобальний ринок за завищеною ціною.

Сьогодні дуже вигідно мати певні економічні бенефіти від країни, що готова платити корупційну маржу державі, яка буде так чи інакше співпрацювати з Росією,

– наголосив Подоляк.

Наостанок Подоляк запевнив, що українська влада попри все продовжить спокійно, але наполегливо говорити про те, що Росія є країною, яка не просто воює проти нас і вбиває наших людей, а яка повністю знищує міжнародні відносини та глобальний політичний простір. Тому країна-агресорка має бути ізольованою.

Що відомо про запрошення України на саміт G20 в Індію