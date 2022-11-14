В ООН заявили про "дуже важливу" зустріч з росіянами й анонсували розмову з делегацією України

На Балі, в Індонезії, відбувається саміт G20. Генеральний секретар ООН намагається налагодити діалог окремо з української та російською делегацією.

Про це сказав генсек ООН Антоніу Гутерреш на саміті G20. Він не повідомив деталі розмов.

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"У п'ятницю у нас була дуже важлива зустріч між нашою делегацією та делегацією Росії", – зазначив генсек ООН.

Готується до розмови з представниками України

Гутерреш розповів, що також контактував на минулих вихідних з українською стороною. Він розповів, що незабаром матиме розмову з Києвом.

Зустрінусь з делегацією на цьому саміті, – сказав Гутерреш.

Він розповів, що ООН не залучена до перемовин США та Росії, про які стало відомо 14 листопада. Проте оцінив цей процес позитивно.

Зверніть увагу – деталі саміту G20: дивіться відео

Що відомо про саміт G20