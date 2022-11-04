Зеленський зробив сильний крок і поставив світ перед непростим вибором
Джерело:фейсбук Сергія Марченка
Президент Зеленський заявив, що відмовляється від участі у G20, якщо там буде Путін.
Удар по планах Путіна
Таке рішення ставить хрест на можливих сценаріях м'якого примусу до переговорів з Путіним в Індонезії, які розробляли в Росії за посередництва Китаю і Туреччини.
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Сильний крок президента. Особливо заслуговує на повагу, враховуючи неабияке честолюбство Зеленського, якому дуже хотілося б засвітитися в такій престижній компанії, як G20. Респект!
На чиєму боці світ
Тепер перед найвпливовішими країнами світу непростий вибір: зустрічатися в компанії Президента України, яка не сходить з перших шпальт і викликає щире захоплення всього світу, чи в компанії воєнного злочинця, який влаштував геноцид і гуманітарну катастрофу в Європі.
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Цілком імовірно, що такий крок Зеленського взагалі ставить під загрозу проведення G20. Інші країни можуть повторити приклад України і поставити Індонезію у дуже незручне становище після того, як вона не наважилася відкликати запрошення Путіну.
До теми – як Зеленський відреагував на намір Путіна приїхати на саміт G20: дивіться відео