"Росія має бути ізольована": США та ЄС будуть бойкотувати Кремль на G20

У США заявили, що Росію потрібно ізолювати на саміті G20. Водночас Євросоюз та Велика Британія закликали бойкотувати представників держави-агресорки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров не зустрічатимуться на саміті G20. Про це на брифінгу заявив представник Держдепу Нед Прайс.

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Ніяких контактів з росіянами

Прайс наголосив, що з Росією "не може бути так, як завжди", а тому вона повинна бути ізольованj.. Чиновник зазначив, що Лавров зіткнеться на саміті зі зневагою та критикою через війну проти України. Також Прайс згадав продовольчий шантаж Росії та небажання Кремля продовжувати зернову угоду, коли "решта світу ризикує залишитися голодною".

То ж у Блінкена не має бажання до будь-якої взаємодії з Лавровим на саміті.

Велика Британія та Європейський Союз закликали партнерів зневажати представників Росії на саміті, пише Telegraph. Зокрема, вийти з зустрічі, коли на ній виступатимуть росіяни.

Що відомо про саміт G20

Участь у саміті, який відбудеться на острові Балі в Індонезії, візьме президент України Володимир Зеленський. Щоправда, наразі невідомо, буде це онлайн чи політик полетить на Балі.

Тривалий час панували здогадки щодо того, чи поїде на саміт Владімір Путін. Сам агресор казав, що його країну представлять "на високому рівні". Проте, ймовірно, очільник Кремля таки не поїде, а замість нього на саміті буде Лавров.

До речі, Зеленський казав, що не візьме участь в засіданні G20, якщо там буде Путін. Все тому, що наша держава офіційно відмовилася від переговорів з Росією, яку очолює Путін.

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