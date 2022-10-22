Якщо Путін таки приїде на саміт G20: чим це може для нього закінчитися

Російського диктатора Владіміра Путіна запросили на саміт G20, який відбудеться в листопаді в Індонезії. Від його приїзду нічого катастрофічного не станеться.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, не варто сприймати, що світ готовий сприйняти міжнародні злочини, які скоює Путін та його посіпаки.

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Путіна судитимуть на міжнародному трибуналі

Як наголошує Яковенко, Путіна вже неодноразово називали злочинцем. Так, Байден ще раніше підкреслював, що російський диктатор – вбивця. А в Європарламенті голосуватимуть за визнання Росії державою-спонсором тероризму.

На саміті G20 дії Путіна обов'язково будуть засуджені. Однак не варто очікувати одноголосної підтримки. Все ж на зустрічі будуть і Китай, і Індія, які намагаються займати позицію нейтралітету щодо війни в Україні. Такі реалії сучасного світу.

Однак все зміниться після воєнної поразки Путіна в Україні. Після цього, найімовірніше, його терористичний режим розвалиться. І Путін опиниться на лаві підсудних на міжнародному трибуналі.

Коли Путін перестане бути главою держави… А це, найімовірніше, станеться після воєнної поразки, тоді й буде опція "відплати". Думаю, що це перспектива недалекого майбутнього,

– зазначив Яковенко.

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Путін стає ізгоєм

Хоч Індонезія, яка прийматиме саміт G20, запросила Путіна, та Яковенко сумнівається, що він взагалі туди поїде. Не варто також очікувати, що там організують перемовини між російським диктатором та президентом США Джо Байденом.

В Путіна вже була досить складна ситуація на саміті ШОС в Самарканді, де йому "по черзі одягали на голову помийні відра". До нього показово ставляться як до ізгоя. Не варто забувати і про Генасамблею ООН, де безпрецедентна кількість країн засудила путінську Росію, через її спробу анексувати територію 4 областей України.