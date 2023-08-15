На саміті G20 в Індії "очікують на Путіна": чи запросили туди Україну

У Нью-Делі восени відбудеться саміт G20. На захід "Великої двадцятки" запросили російського диктатора Владіміра Путіна, попри виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт.

У столиці Індії 9 та 10 вересня 2023 року проходитиме саміт "Великої двадцятки". На сайті G20 серед списку запрошених гостей можна побачити президента країни-агресорки.

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Кого ще запросили у Нью-Делі

На цьому саміті чекають на лідерів всіх країн, які входять до складу "Великої двадцятки". Крім Росії це США, Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина, Туреччина, Канада, Японія, Італія, Аргентина, Бразилія, Австралія, Індія, Саудівська Аравія, Республіка Корея, Мексика, Південна Африка, Індонезія, а також Євросоюз.

Цього року на саміт також запросили Єгипет, Сінгапур, Іспанію, Бангладеш, Оман, Нігерію, Маврикій, Нідерланди, ОАЕ. Однак України станом на 15 серпня немає в списку запрошених.

Чи збирається Путін на саміт

Нещодавно західні журналісти з посиланням на анонімні джерела у Кремлі повідомляли, що російський диктатор може відвідати Індію. За даними ЗМІ, адміністрація тирана звільняє розклад для Путіна на час проведення цього заходу.

Нагадаємо, що весною 2023 року проходив саміт "Великої двадцятки" на рівні міністрів закордонних справ. На ньому голова МВС держави-терориста Сєргєй Лавров публічно осоромився, коли спробував поширювати кремлівську пропаганду. Він заявив, що нібито проти Росії розв'язали війну, після чого люди з нього почали сміятися прямо в залі.

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