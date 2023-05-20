Лідери G7 домовилися про протидію "озброєній енергетиці" Росії та завчасно узгодили комюніке

У Хіросімі триває саміт країн "Великої сімки". Лідери G7 вже домовилися про протидію "озброєній енергетиці" російського агресора.

Очільники країн G7 ухвалили план протидії ризикам безпеки. Про відповідне рішення домовилися на зустрічі у Хіросімі.

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"Група семи" ухвалила план протидії ризикам

У своїй заяві високопосадовці зазначили, що працюватимуть разом, аби гарантувати, що спроби використовувати економічну залежність як зброю, змушуючи G7 та партнерів, зокрема, малі економіки, виконувати вимоги та відповідати їм, зазнають невдачі та зіткнуться з наслідками.

Здобувши уроки з недавніх інцидентів використання енергетичної та іншої економічної залежності як зброю, ми рішуче виступаємо проти такої поведінки,

– підкреслили лідери країн G7.

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Як відреагували в ОП

На вкрай важливе рішення країн "Групи семи" вже відреагував керівник ОП.

Безпека, посилення співпраці, перемога над Росією – про це все на G7. Сильні союзники переможуть,

– наголосив Андрій Єрмак.

Лідери G7 вже узгодили комюніке

Зауважимо, що члени "Великої сімки" завчасно – за день до завершення саміту узгодили спільне комюніке.

Зокрема, зазначили: "Ми ще раз найрішучіше засуджуємо агресивну війну Росії проти України, яка є серйозним порушенням міжнародного права, у тому числі Статуту ООН. Жорстока загарбницька війна Росії є загрозою для всього світу всупереч основним нормам, правилам і принципам міжнародної спільноти".

Також вказали, що зобов'язуються посилити дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку для України, а ще збільшити витрати Росії та тих, хто підтримує війну.

Ми робимо конкретні кроки, щоб підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно в умовах незаконної загарбницької війни Росії,

– йдеться в комюніке.