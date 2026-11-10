Захист неба та санкції проти Росії: у Парижі триває засідання міністрів G7 та України

У Парижі 10 листопада розпочалося засідання міністрів країн G7 та України. Дипломати зосередилися на обговоренні зміцнення протиповітряної оборони та спільних мирних зусиль.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Що обговорили міністри

До переговорів керівників зовнішньополітичних відомств держав Групи семи також долучився міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Головними питаннями порядку денного стали практичні кроки для наближення справедливого миру, зміцнення оборони України та захисту українського неба, а також посилення санкційного тиску на Росію. Крім того, дипломати обговорюють комплексні механізми захисту загальноєвропейського безпекового порядку.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, зустріч керівників дипломатичних відомств Франції, Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Японії та США проходить під головуванням міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро. Ключову увагу під час спеціальної сесії присвятили захисту української критичної інфраструктури від повітряних ударів.

Нагадаємо, на полях саміту G7 Андрій Сибіга провів двосторонню зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо.