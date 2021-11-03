Саміт у Глазго: Україна перебуває в орбіті "Західного світу"
Джерело:фейсбук Петра Олещука
Дивно, що дехто зміг побачити у кліматичному саміті у Глазго лише привід для політизованих та, звісно, "дуже смішних" жартів. Насправді, Україна буде найближчим часом брати участь у всіх подібних заходах, і участь українського президента Зеленського – це просто демонстрація того, що Україна перебуває в орбіті "Західного світу".
Показово, що у заході не брали участь такі країни як Китай та Росія.
До теми Які цілі переслідує Зеленський на кліматичному саміті у Глазго
Участь у подібних заходах для України - можливість в одному місці провести зустрічі та переговори з великою кількістю лідерів найрізномантініших держав. Від Байдена і Трюдо до Столтенберга. Це, в принципі, уже не мало.
Але це і можливість вписати проблеми України у загальносвітовий контекст та поширений у "Західному світі" порядок денний.
Наприклад, газовий шантаж з боку Росії та використання газу як інструменту геополітичного тиску демонструє додатковий фактор ризиків від використання подібних ресурсів в енергетиці. І на цьому теж наголошувала українська делегація.
"Розкручуючи" ціни на газ, Росія примушує повертатися Європу до більш "брудних" джерел енергетики.
Показово, що раніше Росія "підсаджувала" країни на "дешевий газ", а тепер змушує їх, через підвищення цін, повертатися до "брудного" вугілля. Так російські геополітичні ігри впливають зокрема й на загальносвітову ситуацію.