У Парижі стартував саміт "Коаліції охочих": що це за зустріч та які заяви пролунали
У Франції розпочався важливий для України саміт. Там лідери держав-союзниць обговорять низку питань.
Саміт "Коаліції охочих" стартував у Парижі 27 березня. Про головні заяви пише 24 Канал.
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Що відомо про саміт
Участь у саміті візьмуть глави держав та урядів понад 30 країн, керівництво ЄС і НАТО. Відомо, що там обговорюють посилення допомоги Україні, зміцнення армії й оборонної промисловості, а також перспективу мирного врегулювання.
Серед актуальних тем – механізми припинення вогню, переговори та можливе розгортання гарантійних сил за підтримки США.
Головні заяви із саміту
Володимир Зеленський відреагував на початок саміту "Коаліції охочих". Європа вміє захищати себе. Ми маємо це довести,
Європа має себе захистити
– написав він.
Володимир Зеленський відреагував на початок саміту "Коаліції охочих".
Європа вміє захищати себе. Ми маємо це довести,