У Парижі стартував саміт "Коаліції охочих": що це за зустріч та які заяви пролунали

У Франції розпочався важливий для України саміт. Там лідери держав-союзниць обговорять низку питань.

Саміт "Коаліції охочих" стартував у Парижі 27 березня. Про головні заяви пише 24 Канал.

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Що відомо про саміт

Участь у саміті візьмуть глави держав та урядів понад 30 країн, керівництво ЄС і НАТО. Відомо, що там обговорюють посилення допомоги Україні, зміцнення армії й оборонної промисловості, а також перспективу мирного врегулювання.

Серед актуальних тем – механізми припинення вогню, переговори та можливе розгортання гарантійних сил за підтримки США.

Головні заяви із саміту