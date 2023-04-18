Заплатять "високу ціну" за допомогу Росії: очільники МЗС G7 виступили з новою заявою

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" 18 квітня після зустрічі у японському містечку Каруїдзава зробили спільну заяву. Вони пригрозили наслідками тим сторонам, що наважаться допомогти Росії у військовому плані.

Країни G7 посилили координацію, щоб запобігти постачанню зброї третіми сторонами до Росії. Крім цього вони продовжують вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує країну-агресорку у війні проти України.

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Росії не вдасться вийти сухою з води

Учасники саміту "Великої сімки" закликали росіян негайно та беззастережно вивести всі війська з території України. Поки цього не станеться, санкції проти Росії будуть лише посилюватися.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості робити санкції проти Росії ще більш інтенсивними", – йдеться у заяві.

Окремо глави МЗС засудили погрози російської влади розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Вони назвали це "неприйнятним" і нагадали, що будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме тяжкі наслідки для Росії. У G7 також зобов'язалися продовжити відновлення України після закінчення війни.

На цю заяву вже встиг відреагувати й Офіс Президента України. Його очільник Андрій Єрмак зазначив, що "головним рецептом" боротьби з російським терором є передача російських активів нашій країні.

Кожен в тій країні має відчути ціну злочинів,

– заявив Єрмак.

За його словами, країни G7 блокуватимуть російські активи доти, доки не завершиться війна в Україні,

Засудження агресії Китаю

Представники G7 звинуватили Пекін у розпалюванні напруженості в Південнокитайському морі. Вони також підкреслили, що немає жодних правових підстав для претензій Китаю в регіоні.

"Ми засуджуємо мілітарну активність Китаю", – наголосили глави МЗС G7.

Основна позиція країн G7 щодо Тайваню залишається незмінною: вони закликали до миру у Тайванській протоці.

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