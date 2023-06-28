Приєднаються Зеленський та Столтенберг: що обговорюватимуть лідери ЄС під час саміту у Брюсселі

У Брюсселі 29 – 30 червня відбудеться саміт ЄС, який відвідують лідери держав-членів Євросоюзу та генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Президент України Володимир Зеленський доєднається до колег онлайн.

Це буде останній саміт Європейської Ради під головуванням Швеції. Що буде на порядку денному та чого очікувати Україні – передає кореспондентка 24 Каналу з посиланням на високопосадовця ЄС.

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Війна в Україні та заколот Пригожина

Традиційно, перша сесія буде присвячена російській агресії в Україні. До обговорення доєднаються президентка Європарламенту Роберта Метсола та генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За словами високопосадовця ЄС, головною темою стане обговорення подій, які сталися в Росії на вихідних.

Як ви знаєте, кожен має свої ідеї та інтерпретує факти певним чином, тому я думаю, що було б важливо поділитися і тим, хто має ближчу інформацію, або поділитися джерелами, які були б цікавими,

– поділився європейський чиновник на умовах анонімності.

Крім того, лідери ЄС під час зустрічі обговорять продовження фінансової допомоги після 2023 року, а також продовження військової допомоги.

Використання заморожених російських коштів на відбудову України

Європейські лідери продовжать дискусії щодо шляху використання заморожених російських коштів, аби фінансувати реконструкцію в Україні та тему притягнення до відповідальності за злочини в Україні.

Ці питання є дуже чутливими, і нам потрібно продовжувати працювати над ними, щоб переконатися, що ми можемо допомогти у відновленні, але також забезпечити відповідальність за воєнні злочини, злочини агресії та всі інші злочини, що з цим пов’язані,

– розповів представник ЄС.

За даними високопоставленого чиновника, члени ЄС не мають консенсусу щодо використання заморожених російських фінансів, загальна сума яких складає 200 мільярдів євро.

"Ми очікуємо дебатів, і я не знаю, якою мірою вони будуть підтримані. Це дійсно суперечливе питання, тому що є багато технічних моментів і багато побічних ефектів, тому дехто обережний і є різні варіанти", – пояснив співрозмовник.

Представник ЄС вважає, що держави-члени занепокоєні через можливий відтік компаній та інвесторів у разі використання заморожених російських активів.

"Деякі компанії можуть побоюватися за свої власні інтереси і піти кудись в інше місце", – сказав він, додавши, що це питання має бути обговорене на рівні "Великої сімки".

Зустріч із Столтенбергом напередодні саміту у Вільнюсі

29 червня за одним столом зберуться лідери держав-членів ЄС та генеральний секретар Єнс Столтенберг. Це буде остання зустріч на рівні лідерів напередодні саміту у Вільнюсі, де Україна чекає на політичний сигнал щодо майбутнього членства в НАТО. Європейські лідери та керівник Альянсу матимуть нагоду скоординувати позиції.

Зустріч із Столтенбергом відбудеться в контексті нещодавно підписаної спільної Декларації ЄС – НАТО, аби зробити спільний прогрес у сферах безпеки та оборони.

Це також потужний сигнал напередодні саміту НАТО, на якому керівник НАТО пояснить, чого він очікує, що ми можемо зробити для України з точки зору гарантій безпеки, і як ЄС може сприяти виконанню зобов'язань у сфері безпеки,

– розповів високопосадовець ЄС.

Під час спілкування з журналістами, представник ЄС зазначив, що з початку повномасштабної війни в Україні Євросоюз посилив свою роль як постачальника безпеки. Крім того, перспектива вступу в НАТО та процес вступу України в ЄС є тими елементами, які сприяють безпеці України.

Це має економічний, політичний виміри, це має військовий зміст, оскільки країни-члени постачають Україні зброю, за підтримки ЄС. Саме це ми маємо на увазі, коли говоримо про внесок ЄС у безпеку України. Ми розглядаємо безпеку комплексно,

– розповів співрозмовник.

Загалом, представник ЄС зазначив, що ключова позиція майбутнього саміту – це демонстрація трансатлантичної та європейської єдності, єдності у підтримці України та розв'язанні питань міграції, визначенні позиції у відносинах з Китаєм та інших темах, які вимагають єдності.

Окрім цього, лідери обговорюватимуть підготовку до виборів у 2024 році, відносини із Західними Балканами, економічну безпеку, міграцію, а також проведуть стратегічну дискусії щодо відносин із Китаєм.