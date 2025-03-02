Нам терміново потрібно переозброїти Європу, – фон дер Ляєн після саміту у Лондоні

У Лондоні 2 березня відбувся саміт, де обговорили важливі питання стосовно України. Після нього Урсула фон дер Ляєн зробила заяву.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європу потрібно переозброїти. про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Потрібен "сплеск оборони"

Свою заяву вона зробила після перемовин Стармера та Володимира Зеленського.

За її словами, потрібно терміново "потрібно переозброїти Європу". Також вона додала, що континент має "масивно активізуватися" та мати "сплеск оборони".

Державам-членам потрібно більше фінансового простору, щоб збільшити рівень оборони. Ми хочемо, щоб США знали, що ми готові захищати демократію,

– наголосила фон дер Ляєн.

Це відбулось після того, як Володимир Зеленський та Дональд Трамп посварились у Білому домі 28 лютого. Посадовці США неодноразово також говорили, що Європа повинна більше виділяти на оборону та саме Європа повинна гарантувати Україні безпеку у випадку підписання мирного договору із Росією.