"Колгосп тварин": у Медведєва була справжня істерика через Саміту миру у Швейцарії
На тлі Саміту миру, який проходить у Швейцарії, Дмітрій Медведєв підготував нову порцію маячні. Конференцію, на яку Росію не запросили, він назвав "колгоспом тварин",
Заступник голови Ради безпеки Росії вчергове звернувся до прямих образ та принижень світових лідерів та фактично заявив, що Саміт миру не має сенсу.
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Медведєв знову заговорив про Саміт миру
Цього разу Медведєв вирішив вдатися до літературних аналогій. Ініційований Україною Саміт миру він порівняв з антиутопією Джорджа Орвелла "Колгосп тварин".
Цей швейцарський "колгосп тварин" – найчистіший сюрреалізм. Кафка з Оруеллом нервово курять осторонь. Ніхто з учасників "форуму миру" не знає, що він робить і в чому його роль,
– написав російський чиновник.
За словами Медведєва, на саміт покликали лише "перевірених тварин". У своєму дописі він порівнював світових політиків то з "альпійськими баранами", то з "ланцюговими псами".
Пси гавкають, бризкають на всі боки отруєною слиною і стежать за порядком. А слідкувати треба: вівці часто бліють невпопад і плутаються в завчених формулах. На чолі отари незримо присутній старий недоумкуватий господар, який давно втратив контакт з реальністю і постійно застигає, дивлячись у небо з відсторонено дурним виразом обличчя,
– не зупинявся у своїй маячні Медведєв.
Конференцію у Швейцарії Медведєв так і не назвав Самітом миру, а натомість використав формулювання "альпійський випас худоби". За його словами, усі учасники зустрічі лише витрачають гроші платників податків.
Росія може взяти участь у наступному саміті
- Володимир Зеленський повідомив, що є охочі прийняти другий Саміт миру. Він наголосив, що це буде через місяці, а не роки. В Офісі Президента також заявляли, що не відкидаються "певні формати" участі Росії.
- Президентка Швейцарії заявила, що російський президент Владімір Путін може бути присутній на нових потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, які проводитиме її країна. За її словами, це може статися попри наявність у глави Кремля ордера на арешт.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що для того, щоб закінчити війну, потрібно запросити й протилежну сторону. Тобто конфлікт так чи інакше закінчиться переговорами. За словами голови МЗС України, наступний саміт мав би ознаменувати кінець війни.