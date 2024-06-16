"Колгосп тварин": у Медведєва була справжня істерика через Саміту миру у Швейцарії

На тлі Саміту миру, який проходить у Швейцарії, Дмітрій Медведєв підготував нову порцію маячні. Конференцію, на яку Росію не запросили, він назвав "колгоспом тварин",

Заступник голови Ради безпеки Росії вчергове звернувся до прямих образ та принижень світових лідерів та фактично заявив, що Саміт миру не має сенсу.

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Медведєв знову заговорив про Саміт миру

Цього разу Медведєв вирішив вдатися до літературних аналогій. Ініційований Україною Саміт миру він порівняв з антиутопією Джорджа Орвелла "Колгосп тварин".

Цей швейцарський "колгосп тварин" – найчистіший сюрреалізм. Кафка з Оруеллом нервово курять осторонь. Ніхто з учасників "форуму миру" не знає, що він робить і в чому його роль,

– написав російський чиновник.

За словами Медведєва, на саміт покликали лише "перевірених тварин". У своєму дописі він порівнював світових політиків то з "альпійськими баранами", то з "ланцюговими псами".

Пси гавкають, бризкають на всі боки отруєною слиною і стежать за порядком. А слідкувати треба: вівці часто бліють невпопад і плутаються в завчених формулах. На чолі отари незримо присутній старий недоумкуватий господар, який давно втратив контакт з реальністю і постійно застигає, дивлячись у небо з відсторонено дурним виразом обличчя,

– не зупинявся у своїй маячні Медведєв.

Конференцію у Швейцарії Медведєв так і не назвав Самітом миру, а натомість використав формулювання "альпійський випас худоби". За його словами, усі учасники зустрічі лише витрачають гроші платників податків.

Росія може взяти участь у наступному саміті