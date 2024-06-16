Переговори з Росією і нова зустріч: головне з пресконференції Зеленського після Саміту миру

Володимир Зеленський на полях Саміту миру у Швейцарії провів пресконференцію за підсумками цієї зустрічі. Президент відповів на питання журналістів та окреслив, про що вдалося домовитися учасникам саміту.

Зокрема, український очільник висловився про перемовини з Росією, неучасть Китаю у зустрічі та становище нашої держави на міжнародній арені. Головні заяви Зеленського на пресконференції після завершення Саміту миру – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Підготування до наступного Саміту миру

Володимир Зеленський заявив, що робота над проведенням другого Саміту миру триває. За словами президента, наступна зустріч буде "через місяці, а не роки".

Ми у стані війни. Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко,

– сказав президент.

Український очільник зауважив, що коли план щодо миру в Україні буде готовий, а кожен крок пропрацьований, тоді відкриється шлях до проведення другого Саміту миру. А цей саміт, за словами Зеленського, уже означатиме завершення війни, а також справедливий та тривалий мир.

"Будуть розроблені плани насамперед трьох пунктів, про які ми говорили, і багато є напрацювань. Буде конкретний план, і я вважаю, що після всіх цих зустрічей, які ми повинні правильно організувати, і провести їх всюди, на всіх континентах, після цього буде спільний план (про мир в Україні – 24 Канал)", – сказав глава держави.

Переговори з Росією і залучення до саміту її представників

Український очільник наголосив, що російській стороні не потрібен мир, і це факт. Водночас мир потрібен нашій державі та всьому світові, і це теж факт.

Зібрання такої кількості поважних країн або представництв відповідних і релігійних лідерів говорить, що мир потрібен всім нам. Це більше, ніж будь-який один агресор, за кількістю населення, кількістю зброї, кількістю територій. Світ більший. Тому ми повинні робити свою роботу, не думаймо про Росію,

– сказав президент.

Президент наголосив, що поки що Росія з їхнім керівництвом не готова до справедливого миру. А навпаки, за словами Зеленського, їхні гучні заяви – це ще одна історична помилка країни-агресорки. Зокрема, і намагання зірвати Саміт миру, де представлена більшість світових лідерів.

Крім того, у випадку з Путіним, як пояснив український очільник, російський диктатор лякав весь світ, що не припинить війну, а хоче жалі захоплювати території.

"Тобто це велика помилка, яка для нас корисна, їхні меседжі. Тут за лаштунками, не буду говорити, які конкретно країни, тому що майже всі реально говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, просто "помножено на нуль", – відповів президент.

Зеленський також наголосив, що цю тезу стверджували й ті країни, які до Саміту миру мали інший погляд на закінчення війни в Україні. І це, за словами українського лідера, також перемога для нашої держави.

Водночас що стосується перемовин, то Зеленський сказав, що Росія "хоч завтра може почати з нами переговори, не чекаючи нічого". Однак це станеться, якщо війська країни-агресорки вийдуть з територій нашої держави, показавши тим самим повагу до статуту ООН.

Зеленський висловив свою думку стосовно Китаю

Український лідер зауважив, що ми поважаємо Китай, завжди поважали територіальну цілісність і суверенітет цієї держави.

Усе, що ми хотіли, – щоб Китай поважав територіальну цілість України й наш суверенітет. Ми поважаємо ваш народ, ваші цінності, життя і ваш вибір. І хотіли б, щоб Китай робив те саме. Не більше. Хотілося б і не менше,

– наголосив Зеленський.

Також президент додав, що Китай дуже серйозна держава. Вона має політичний і економічний вплив на Росію. Реальний вплив. Тож Китай міг би допомогти Україні.

"І тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є в китайської сторони, були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції просто через медіа. Це неправильно", – наголосив український лідер.

Зеленський також зазначив, що Україна ніколи не казала, що Китай – наш ворог. Ба більше, за словами президента, Китай з Україною були серйозними економічними партнерами, до того, як Росія перекрила можливість для нашої держави вільного судноплавства у Чорному морі.

Я завжди говорю, що в України ворог один – Путін, бо саме він напав на нас. Що стосується друзів, то, я вважаю, що друзі – це ті, хто допомагає тоді, коли складно. І я хотів би, щоб Китай був другом для України,

– наголосив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що Путін дезінформаційно або неважливо ще як зробив усе, щоб представники Китаю працювали з дипломатичними установами інших країн, щоб ті скасовували свою присутність і підтримку України, а приєдналися до китайсько-бразильських пропозицій.

Україна очікує нових учасників на Саміті миру

Володимир Зеленський також зазначив, що кожен крок на шляху до справедливого миру привертав увагу певних груп учасників Саміту, а також країн, "які ще не долучилися, але зацікавлені в мирі".

У нас уже є країни, які висловили свою зацікавленість у проведенні другого мирного Саміту, і ми розпочали з ними переговори,

– заявив глава держави.

Президент також повідомив, що держави-учасниці домовилися продовжити спільну роботу щодо пунктів Формули миру, зокрема на рівні радників та міністрів держав-учасниць, а також формі спеціальних зустрічей.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова буде почути думки Китаю та Бразилії щодо завершення війни, коли ці країни доєднаються до принципів Саміту миру. Навіть якщо їхні думки не збігаються з думками більшості світу.

Зеленський розповів про допомогу від партнерів

Володимир Зеленський наголосив, що допомога від партнерів продовжують доставляти в Україну. Зокрема, є серйозні військові пакети, які надають союзники нашій державі.

Чи її (допомоги – 24 Канал) достатньо, щоб перемогти? Ні. Чи вона запізнюється? Так. Чи буде посилення цих пакетів? Працюємо над цим щоденно,

– сказав президент.

Український очільник також зауважив, що наразі є проголосований пакет Сполучених Штатів, проголосований і підтриманий пакет нордичних країн, важливий пакет від Великої Британії. Але головне питання дійсно полягає в термінах.

Глава держави зазначив, що кількість учасників українського Саміту миру говорить, що міжнародна підтримка нашої держави не слабшає і вона лишається сильною.

Окрім того, за словами Зеленського, до підтримки України також доєдналася велика кількість інших держав.

"Щодо підтримки, вона різна. Ви знаєте, що журналістика – це також зброя. Ваше слово дуже важливе, але це зброя, яка захищає правду, захищає нашу країну сьогодні, наші цінності. І тому країни доєднуються не тільки до тих чи інших військових пакетів, є гуманітарна допомога, політична підтримка", – пояснив президент України.

Президент пояснив, як можна тиснути на Росію щодо миру

Зеленський наголосив, що нашій державі важливо слово переважної більшості світу, щоб тиснути на Росію, щоб вона закінчила цю несправедливу війну. Тиснути на це, як сказав український лідер, можна двома шляхами.

Перший – дипломатичний шлях, те, що ми й робимо. Це Саміт миру, зустрічі, спільний план. А другий шлях – це міцна оборона, армія, міцний український солдат на полі бою, який захищає свою сім'ю, свою країну, свою державність і це важливо,

– сказав український очільник.

Президент України також заявив, що Україна не хоче миру "за лаштунками". А хоче справедливого, тривалого миру, який базується винятково на міжнародному праві, Статуті ООН та повазі до життя людей.

Зеленський подякував за цей успіх, проте пояснив, що найголовніший успіх для нас, якщо можна так сказати – це завершення війни.

Зеленський сказав, чому минули перемовини з Росією провалилися

Український лідер наголосив, що "жодні ультиматуми не є перемовинами". Через це в української і російської сторін у Стамбулі не вийшло домовитися про подальший розвиток подій.

З цими ультиматумами Путін приїхав на танках під час повномасштабного вторгнення, оточив нашу столицю, багато регіонів нашої країни окупували, я про всі злочини (російської армії – 24 Канал) вже говорив. І показали ультиматум, нічого не змінилося,

– пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що згодом від російської сторони цих ультиматумів було дуже багато різних. Як зауважив Зеленський, ці ультиматуми майже нічим не відрізняється від останніх "пропозицій", які в Путіна були кілька днів тому.

"Тому, що у нього ніякі не пропозиції, у нього просто ультиматуми. А вони дають йому можливість робити паузи", – сказав глава держави.

Український очільник підкреслив, що Мінські угоди – це також був ультиматум для нашої держави й був заморожений конфлікт. Адже для Путіна потрібна була пауза, щоб підготуватися до вторгнення.

В цьому ж разі російському диктатору, за словами Зеленського, ультиматуми потрібні, щоб підготувати своїх військових, натренувати їх, бо Путін втратив вже натреновану армію.

Яке пріоритетне завдання Сил оборони України зараз

Зеленський заявив, що не збирається розкривати плани України щодо ситуації на полі бою. Втім, президент наголосив, що наразі завдання Сил оборони – не дати можливості успіху Росії в наступальній операції на Харківщині.

Вважаю, що ситуація сьогодні краща, вона стабілізувалась завдяки нашим воїнам. Вважаю, що найближчим часом завдяки партнерам буде посилення наших воїнів і будуть відповіді загарбникам на полі бою міцніші,

– заявив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, як розвиватиметься ситуація у 2025 році, Зеленський зауважив, що все може змінитися у будь-який момент. Так, як розвиватиметься війна залежить від дій Сил оборони, а також від результатів дипломатичної роботи. Президент України додав, якщо всі зусилля щодо мирного процесу вдасться втілити, то на другому Саміті миру можуть з'явитися й представники Росії.

Президент окреслив завдання України щодо Росії

Володимир Зеленський заявив, що завдання України – зробити так, щоб міжнародну ізоляцію російського правителя Володимира Путіна зрозуміло суспільство самої Росії.

За словами глави держави, Путін розуміє, що він ізольований, однак "ізольований не повністю", бо є "люди, які балансують".

Як він (Владімір Путін – 24 Канал) може побороти ту ізоляцію, яка є зараз? Це вже не "вісімка", він вже не гравець для багатьох країн. До речі, для Китаю він також не гравець. Ми порушували це питання, я впевнений в цьому,

– сказав український очільник.

Зеленський наголосив, що треба зробити все, щоб ізоляцію Путіна зрозуміло і його суспільство. Щоб у нього і всередині його країни був тиск. Тоді є можливість, я думаю, закінчити цю війну дипломатично.

Чи наблизилася деокупація ЗАЕС після Саміту миру

Володимир Зеленський відповів на питання, чи наблизилась деокупація ЗАЕС після Саміту миру.

Будуть зустрічі… Так, наблизилась. Все це визнають, що має бути деокупація Запорізької станції. Дипломатичним шляхом. Зустрічатимуться повністю на платформі, як я вам сказав, в одній із країн, де обговорюватиметься ядерна безпека,

– заявив Зеленський.

Він пояснив, що виписуватиметься покроковий план і це мета української влади. Щодо термінів, коли це може статись, президент нічого не сказав.