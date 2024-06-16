Другий день Саміту миру у Швейцарії: хронологія повномасштабної війни за 16 червня

У щвейцарському Люцерні розпочався другий день Саміту миру, на якому десятки країн мають ухвалити спільне комюніке щодо війни в Україні. Тим часом захисники продовжують тримати оборону на більшості напрямках фронту.

В Україні майже два з половиною роки точиться повномасштабна війна. Які вагомі події на фронті та міжнародній арені відбулися протягом нового дня збройного протистояння, передає 24 Канал.

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