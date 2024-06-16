Другий день Саміту миру у Швейцарії: хронологія повномасштабної війни за 16 червня
У щвейцарському Люцерні розпочався другий день Саміту миру, на якому десятки країн мають ухвалити спільне комюніке щодо війни в Україні. Тим часом захисники продовжують тримати оборону на більшості напрямках фронту.
В Україні майже два з половиною роки точиться повномасштабна війна. Які вагомі події на фронті та міжнародній арені відбулися протягом нового дня збройного протистояння, передає 24 Канал.
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Протягом 15 червня,активність російських окупантів на Времівському напрямку збільшилася втричі. Агресор десять разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки. Журналісти пишуть, що Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись". Україна прагне виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті. Україна розгорнула оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки вона не буде краще озброєна та забезпечена. Роблячи болісний вибір відступити на краще захищені позиції, українські війська можуть боротися ефективніше та рятувати особовий склад, Водночас аналітики пояснюють, що в такій стратегії час грає на користь й можна поступитися невеликою територією, проте згодом отримати більше. За даними Reuters, у ньому йдеться, що країни – учасниці Саміту миру мають спільні позиції щодо трьох речей:
Активність росіян на Времівському напрямку збільшилася втричі, каже Генштаб
Україна використовує стратегію "еластичної стрічки" в обороні, – АР
– заявили військові.
ЗМІ довідалися текст спільного комюніке Саміту миру
Протягом 15 червня,активність російських окупантів на Времівському напрямку збільшилася втричі. Агресор десять разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Урожайного та Старомайорського. Ситуація напружена. Вживаються заходи щодо стабілізації обстановки.
Журналісти пишуть, що Київ вдається до стратегії "гнутись, але не ламатись". Україна прагне виграти час, поки не отримає більше західного озброєння і боєприпасів на фронті.
Україна розгорнула оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки вона не буде краще озброєна та забезпечена. Роблячи болісний вибір відступити на краще захищені позиції, українські війська можуть боротися ефективніше та рятувати особовий склад,
Водночас аналітики пояснюють, що в такій стратегії час грає на користь й можна поступитися невеликою територією, проте згодом отримати більше.
За даними Reuters, у ньому йдеться, що країни – учасниці Саміту миру мають спільні позиції щодо трьох речей: