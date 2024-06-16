На Саміті миру альтернативні плани не розглядалися, – Кулеба
В суботу, 15 червня, у Швейцарії стартував довгоочікуваний Глобальний саміт миру, в основі якого лежить Формула миру. Альтернативні плани учасниками заходу не розглядалися.
Про це Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу в межах Саміту миру, який транслювався в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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"Альтернативні плани не розглядалися"
В основі цього саміту Формула миру. Вчора і сьогодні якісь альтернативні плани не розглядалися,
– сказав він.
Зазначимо, що очільник МЗС України підкреслив, що спільна робота над текстом підсумкової декларації вже завершена. Він зауважив, що декларація буде відкритою до приєднання іншими країнами після завершення саміту у Брюрґенштоці.
За його словами, вже відомі декілька країн, які проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього, хоча зараз не є на саміті. Кулеба заявив, що "текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані".
Раніше у ЗМІ показали текст підсумкового комюніке Саміту миру: коротко
Відповідно до інформації Reuters, країни, які підтримують підсумкову декларацію, висловлять спільне бачення щодо таких важливих аспектів:
- Неприпустимість використання ядерної зброї у війні в Україні. Українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька АЕС, повинні працювати безпечно під повним суверенним контролем України та наглядом МАГАТЕ.
- Вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися третім країнам.
- Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом обміну "всіх на всіх", а усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також інші цивільні особи, яких незаконно затримали, мають бути повернуті в Україну.