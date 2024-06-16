На Саміті миру альтернативні плани не розглядалися, – Кулеба

В суботу, 15 червня, у Швейцарії стартував довгоочікуваний Глобальний саміт миру, в основі якого лежить Формула миру. Альтернативні плани учасниками заходу не розглядалися.

Про це Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу в межах Саміту миру, який транслювався в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"Альтернативні плани не розглядалися"

В основі цього саміту Формула миру. Вчора і сьогодні якісь альтернативні плани не розглядалися,

– сказав він.

Зазначимо, що очільник МЗС України підкреслив, що спільна робота над текстом підсумкової декларації вже завершена. Він зауважив, що декларація буде відкритою до приєднання іншими країнами після завершення саміту у Брюрґенштоці.

За його словами, вже відомі декілька країн, які проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього, хоча зараз не є на саміті. Кулеба заявив, що "текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані".

Раніше у ЗМІ показали текст підсумкового комюніке Саміту миру: коротко

Відповідно до інформації Reuters, країни, які підтримують підсумкову декларацію, висловлять спільне бачення щодо таких важливих аспектів: