Ще дві країни приєднались до комюніке Саміту миру

До фінального комюніке Саміту миру приєдналось ще дві країни. Мовиться про державу в центральній Америці та тихоокеанську країну в регіоні Мікронезія в Тихому океані.

Володимир Зеленський розповів, що Україна бачить зростання глобальної підтримки формули миру, тобто підтримки статуту ООН. Адже до комюніке у на Саміті миру приєдналось 78 країн та 4 організації і їхня кількість зростає, адже поставити свій підпис можна й після події.

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Які країни доєднались до комюніке Саміту миру

Я вдячний Барбадосу та Республіці Маршаллові Острови за приєднання до підсумкового комюніке першого Саміту миру. Ми бачимо зростання глобальної підтримки формули миру, тобто підтримки Статуту ООН, який ми хочемо повернути в повну силу,

– заявив президент України.

За його словами, на цьому шляху кожен голос однаково важливий і значущий.

Президент запевнив, що Україна цінує своїх партнерів з острівних держав і закликає всіх приєднатися до розробки бачення справедливого миру для України та всіх націй світу.

"Кожен може зробити свій внесок. Я з нетерпінням чекаю співпраці з острівними країнами над питаннями, які є дуже важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека", – зазначив Володимир Зеленський.

Він уточнив, що це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке з моменту інавгураційного Саміту миру. Український лідер запевнив, що Україна продовжуватиме працювати над тим, щоб їхня кількість тільки зростала.

До речі, до комюніке після Саміту миру вже доєднались Вселенський Патріархат, Замбія, Антигуа і Барбуда, Палау та Суринаму, Організація американських держав.