Президент Аргентини Мілей прибув на Саміт миру, лідер Колумбії проігнорував

На Саміт миру у Швейцарії прибув президент Аргентини Хав'єр Мілей. Раніше мовилось про те, що він не братиме участі в заході, проте він змінив рішення.

На саміт планував прибути лідер Колумбії. Натомість він відмовився від участі в саміті, пише 24 Канал.

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Що відомо про прибуття лідера Аргентини на Саміт миру

Лідер Аргентини Хав'єр Мілей прибув на Саміт миру у Швейцарії. Він взяв участь в офіційній церемонії зустрічі учасників. Аргентинського президента зустріли очільники України та Швейцарії.

Ми в нашій країні дотримуємось принципів справедливості… Ми засуджуємо будь-яке насилля, навіть між окремими людьми. І ми не підтримуємо насилля у конфліктах. Війна ніколи не може бути рішенням для проблем, війна – не є легітимним інструментом, війна – це останнє до чого беруться люди,

– заявив Мілей.

Він заявив, що висловлює підтримку українському народу та Володимиру Зеленському від народу Аргентини. Політик додав, що вони дотримуються ідей миру, розділяють принципи відсутності агресії, справедливості та приватної власності.

До речі, 11 червня ЗМІ написали, що аргентинський лідер відвідає Саміт миру. Також у нього запланована зустріч з Володимиром Зеленським.

Чому президент Колумбії не прибув на Саміт

Президент Колумбії Густаво Петро планував відвідати Глобальний саміт миру. Проте видання Blu Radio, посилаючись на лідера країни, заявило про скасування візиту у Швейцарію.

Колумбійський лідер сказав журналістам, що буцімто саміт не зможе призвести до миру між Україною та Росією.

Латинська Америка не хоче нових війн. Ми хочемо якнайшвидшого встановлення миру, припинення геноциду проти Палестинського народу, а також пошуку складних шляхів розв'язання війни між Україною та Росією,

– заявив Густаво Петро.

Варто зауважити, що напередодні саміту Швейцарія повідомила, що у заході візьмуть участь 100 делегацій. Серед них – 57 очільників держав й урядів з усіх регіонів світу.

На пресконференції з нагоди відкриття заходу Володимир Зеленський заявив, що на саміт прибули 101 країна та міжнародна організація.