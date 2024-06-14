Водночас президент України вже прибув до Швейцарії. Детальніше про те, що відбуватиметься на саміті розповіла Софія Назаренко – кореспондентка 24 Каналу.

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Перший саміт миру

Вдень 14 червня Президент України Володимир Зеленський приїхав до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Вже у суботу, 15 червня, у Люцерні розпочнеться перший саміт миру за ініціативи української сторони.

Відомо, що на саміті буде представлено 92 країни, 57 з них – на найвищому рівні. Окрім західних партнерів на саміті будуть присутні представники Глобального Півдня. Додамо, що Китай відмовився брати участь у цьому саміті через те, що до цієї зустрічі не долучили Росію та не запропонували альтернативні мирні плани.

Упродовж дні лідери держав та інші представники обговорюватимуть мирну ініціативу президента Зеленського. У центрі уваги три питання:

ядерна безпека;

продовольча безпека;

гуманітарні питання.

Українська сторона очікує, що країни погодяться посилити санкції проти Росії, а також повернуть незаконно депортованих українських дітей. Наголосимо, що наразі російський уряд утримує майже 19 тисяч українських дітей, яких викрали з окупованих територій України.

Росію на саміт не запрошували через позицію України та й загалом відсутність зацікавленості Росії у мирі. Водночас Швейцарія переконана, що у майбутньому Росію доведеться долучити до мирних переговорів. Країни ЄС вважають, що майбутній мир в Україні можливий лише за дотриманням статуту ООН.

Очікується, що лідери держав-партнерів почнуть прибувати на саміт у першій половині дня 14 червня.

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