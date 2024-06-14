В то же время президент Украины уже прибыл в Швейцарию. Подробнее о том, что будет происходить на саммите рассказала София Назаренко – корреспондентка 24 Канала.

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Первый саммит мира

Днем 14 июня Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Уже в субботу, 15 июня, в Люцерне начнется первый саммит мира по инициативе украинской стороны.

Известно, что на саммите будет представлено 92 страны, 57 из них – на самом высоком уровне. Кроме западных партнеров на саммите будут присутствовать представители Глобального Юга. Добавим, что Китай отказался участвовать в этом саммите из-за того, что к этой встрече не привлекли Россию и не предложили альтернативные мирные планы.

В течение дня лидеры государств и другие представители будут обсуждать мирную инициативу президента Зеленского. В центре внимания три вопроса:

ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

гуманитарные вопросы.

Украинская сторона ожидает, что страны согласятся усилить санкции против России, а также вернут незаконно депортированных украинских детей. Отметим, что сейчас российское правительство удерживает почти 19 тысяч украинских детей, которых похитили с оккупированных территорий Украины.

Россию на саммит не приглашали из-за позиции Украины и вообще отсутствия заинтересованности России в мире. В то же время Швейцария убеждена, что в будущем Россию придется привлечь к мирным переговорам. Страны ЕС считают, что будущий мир в Украине возможен только при соблюдении устава ООН.

Ожидается, что лидеры государств-партнеров начнут прибывать на саммит в первой половине дня 14 июня.

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