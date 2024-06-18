Сценарій перемоги України: як світ переходить зі "стримування" Росії до "примусу"

Саміт миру у Швейцарії відбувся у складній геополітичній обстановці. Однак він виконав кілька важливих завдань для України. Зокрема, показав, що будь-які інші формули миру не можуть існувати. Мир у нашій державі можливий тільки за планом України.

Наразі світ вірить не у воєнну перемогу України, а в дипломатичну, тому відходить від "стримування" Росії до "примусу". Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

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Дипломатична перемога

Олег Саакян зазначив, що Росія та країни Глобального Півдня впевнені, що не програють. Окупанти ще намагатимуться наступати. Захід не вірить у воєнну перемогу України. Крім того, світ не хочу готуватися до можливих загроз. А загарбники точно планують воювати із західними країнами також.

Саміт миру, який відбувся 15 – 16 червня, був дуже вчасним для України, але передчасним для світу. Для нашої держави він виконав кілька дуже важливих завдань.

Насамперед Саміт миру показав, що жоден інший мирний план, окрім українського, не можу пропонуватися. Світ ніколи їх не визнає. Адже мир в Україні має бути за нашим планом.

Вперше з 2014 року підхід до дипломатичного врегулювання лежить не в площині поступок з боку жертви. Навпаки говорять про примус агресора відмовитись від захопленого та власних амбіцій. Це дуже важливе зрушення.

Найближчими місяцями ми бачитимемо, як відбувається перехід від парадигми "стримування" до "примусу" Росії. Тепер формула миру та Саміт миру створив дипломатичний сценарій української перемоги. Світ не готовий до воєнної перемоги України та не вірить в неї. Але ми сформували альтернативу дипломатичну,

– сказав політолог.