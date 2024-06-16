Зеленський назвав пріоритетне завдання Сил оборони на полі бою

Володимир Зеленський не став говорити про плани України нарік. Водночас він зауважив, що зараз головним завданням Сил оборони є недопущення просування Росії в Харківській області.

Про це президент України заявив на пресконференції за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Він також додав, що нині ситуація на Харківщині краща, адже українським захисникам вдалося стабілізувати лінію фронту, передає 24 Канал.

Важливо Обмін "всіх на всіх", неприпустимість використання ядерної зброї: текст комюніке Саміту миру

Зеленський про плани України

Зеленський заявив, що не збирається розкривати плани України щодо ситуації на полі бою. Втім, президент наголосив, що наразі завдання Сил оборони – не дати можливості успіху Росії в наступальній операції на Харківщині.

Вважаю, що ситуація сьогодні краща, вона стабілізувалась завдяки нашим воїнам. Вважаю, що найближчим часом завдяки партнерам буде посилення наших воїнів і будуть відповіді загарбникам на полі бою міцніші,

– заявив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, як розвиватиметься ситуація у 2025 році, Зеленський зауважив, що все може змінитися у будь-який момент. Так, як розвиватиметься війна залежить від дій Сил оборони, а також від результатів дипломатичної роботи. Президент України додав, якщо всі зусилля щодо мирного процесу вдасться втілити, то на другому Саміті миру можуть з'явитися й представники Росії.

Зеленський назвав умови для переговорів з Росією

24 Канал присутній на Саміті миру у Швейцарії, тому оперативно дізнаватися важливі деталі та головні заяви лідерів країн можна дізнатися в нашому телеграм-каналі

Володимир Зеленський заявив, що Росія може почати мирні переговори з Україною "хоч завтра". Однак для цього Кремль повинен вивести свої війська з українських територій.

Водночас президент нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення Росія блокувала будь-які переговори.

"Було близько 200 зустрічей, "мінських зустрічей", де не було вирішено жодного питання. Всі блокування були з боку Росії", – додав Зеленський.

Він наголосив, що вже тоді стало зрозуміло, що Москва не планує зупинятися, адже їй вигідні бойові дії на Сході України. Доказом цього згодом стало і повномасштабне вторгнення.